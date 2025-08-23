Slušaj vest

Opština Varvarin, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – Filijala Kruševac i ove godine uspešno realizuje Lokalni akcioni plan zapošljavanja (LAPZ), usmeren na podsticanje otvaranja novih radnih mesta i razvoj preduzetništva. Za programe aktivnih mera zapošljavanja izdvojeno je ukupno 17 miliona dinara – 12 miliona iz budžeta NSZ i 5 miliona iz budžeta opštine Varvarin.

Zamenik predsednice opštine Aleksandar Pavić i direktor kruševačke Filijale NSZ Aleksandar Jovanović uručili su 24 odluke o dodeli sredstava licima koja su ove godine uspešno konkurisala. Jedna od ključnih mera je program samozapošljavanja, kroz koji budući preduzetnici dobijaju po 380.000 dinara za pokretanje sopstvenog biznisa.

Direktor kruševačke Filijale NSZ Aleksandar Jovanović ističe da Opština Varvarin shvata značaj uključivanja u mere aktivnog zapošljavanja i svake godine izdvaja određena finansijska sredstva.

- Pored programa samozapošljavanja imamo otvorene programe za stručnu praksu i za subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta. Svi ovi programi, pored redovnih programa NSZ, doprineli su tome da smanjimo nezaposlenost na teritoriji Rasinskog okruga, kao i u opštini Varvarin i sve je to jedan zajednički rad i lokalne samouprave i NSZ, ali i svih partnera na lokalu, a kako bi zajednički stremili ka cilju smanjenja nezaposlenih i ovo je jedan od načina da damo ljudima priliku i finansijsku podršku da pokrenu sopstveni biznis, kaže on.