Slušaj vest

Poslednjih godina sve je veći broj ljudi koji su zainteresovani da upoznaju Istočnu Srbiju. I našim i gostima iz inostranstva naročito su atraktivna mesta na Dunavu. Obnovom tvrđave Fetislam, iz turskog doba, Kladovo je prošle godine imalo rekordnih 100 hiljada posetilaca.

RARIS je unapredila svoju stranicu "Posetite Istočnu Srbiju", pa je tako prošle godine njihovu platformu posetilo milion i šest stotina hiljada ljudi. Učinili su vidljivom turističku ponudu Istočne Srbije na samo nekoliko klikova i na svim društvenim mrežama. Ponuda je atraktivna i raznolika.

Katarina Milosavljević, menadžer RARIS, kaže: "Veliki broj istorijskih lokaliteta i kulturnih znamenitosti, Feliks Romuliana, Lepenski Vir, Fetislam, Trajanova tabla, prirodne atrakcije poput reke Dunavimpozantne Đerdapske klisure, veliki broj banja, jezera, pećina..."

Foto: RTS

Obnovljena tvđava Fetislam osvojila je simpatije i stranih turista, najviše Rumuna i Bugara.

Jelena Mihailović, stručni saradnik Opština Kladovo, dodaje: "Statistički podaci pokazuje da je obnovom tvrđave Fetislam došlo do povećanja broja dolazaka i stranih i domaćih turista. Ako pogledamo podatke iz 2012. godine naspram podataka iz 2024. broj dolazaka stranih turista veći je pet puta."

Ovog vikenda ovde će biti održan Ajron Gejt filmski festival, za koji već postoji veliko interesovanje. Na letnjoj sceni Fetislama biće prikazivani domaći i inostrani igrani filmovi. Događaji na sceni kraj Dunava gostima su posebno atraktivni.

Foto: RTS

Gabrijela Avramović, interpretator na tvrđavi Fetislam, navodi: "Imamo širok spektar dešavanja, organizovani su nastupi folklora, Narodnog pozorišta, baleta, koncerti. Sama letnja scena omogućava dosta mesta za posetioce."

Dok Dunav teče svoju najlepšu deonicu, baš kroz Srbiju, Kladovljani se uzdaju u turizam kao jedan od glavnih ekonomskih oslonaca. U dva hotela i 150 turističkih domaćinstava nude skoro hiljadu ležajeva gostima. Od kad se beleže podatci o razvoju turizma i poseti Kladovu, 2024. godina ostaće kao svojevrsni maksimum poseta. Te godine čak 100 hiljada ljudi posetilo je ovaj grad na Dunavu.