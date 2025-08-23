Stanovi u Zrenjaninu od 1.000 do 1.700 €

Festival nematerijalnog kulturnog nasleđa “Banatski dani teku” trajaće do nedelje, 24. avgusta u Atrijumu Narodnog muzeja Zrenjanin.

Festival organizuje zrenjaninski muzej sa idejom da se široj javnosti predstavi i promoviše kulturno nasleđe jedne izuzetno bogate multikulturalne sredine kakav je srednji Banat. U programu učestvuju većinski narodi koji naseljavaju Banat: Srbi, Rumuni, Slovaci i Mađari, a tokom tri dana lokalne zajednice predstaviće sopstveno nematerijalno kulturno nasleđe.

Znanja, umeća i veštine grnčarskog zanata biće predstavljeni večeras s početkom u 18 časova. Grnčarski zanat pripada grupi starih, tradicionalnih zanata, i bio je veoma razvijen, naročito u 19. i prvoj polovini 20. veka. Grnčarski proizvodi su predstavljali sastavni deo pokućstva svakog domaćinstva. Većina ih je bila u svakodnevnoj upotrebi, ali je bilo i takvih koji su se koristili samo o svečanim prilikama.

Učesnici ovog dela programa su master primenjena umetnica Jovana Solomun i viša kustoskinja – etnološkinja Branka Sikimić.

“Kultura ishrane - banatski doručak” naziv je programa koji će biti održan u nedelju, 24. avgusta, od 10 časova. Udruženja žena iz Zrenjanina, Debeljače, Hajdučice, Aradca, Uzdina i Sutjeske predstaviće osnovna jela nekadašnjeg banatskog doručka.

“Jedan od najlepših i najtežih poslova u toku godine nekad je bila žetva. Doručak pred taj svečani čin, pre nego što padne prvi otkos žita, bio je poseban. Nije ga bilo teško pripremiti jer je vreme žetve bilo vreme izobilja. Na ručno tkanom peškiru postavljalo se sve što u kući u tom trenutku ima, a obavezna je bila slanina, bela, debela koja se na suncu topi”, kažu u Narodnom muzeju Zrenjanin.

Ovogodišnji festival “Banatski dani teku” podržali su Evropska unija i Britanski savet u okviru programa “Kultura i kreativnost Zapadnog Balkana”.