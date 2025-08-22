Slušaj vest

Kako se vidi na objavama Instagram profila "kragujevcani.rs", putevi u tom gradu trenutno su poplavljeni i vozila na jednoj od prohodnijih saobraćajnica jedva kreću kroz veliku količinu vode.

U istom ovom gradu usnimljeni su i jezivi prizori tokom vožnje, a gde se od guste magle koje je stvorilo nevreme ne vidi prst pred okom, pa je i sama vožnja trenutno u ovom delu Srbije jako nebezbedna.

Podsetimo, prema pisanju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije danas se očekuje jača promena vremena, naše područje biće i danas pod uticajem ciklona.

- Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju danas lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlјa dalјe na istok zemlјe, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred - naovodi se u saopštenju RHMZ.

Zbog očekivanih vremenskih prilika, na severu Srbije danas je na snazi žuti, a južno od Save, Dunava i Beograda i narandžasti meteoalarm.

Za vikend svežije, a sledeće sedmice sunčano i toplije.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

Ne propustiteSrbijaKEROL IZ KENIJE DOŠLA U SRBIJU U POTRAZI ZA BOLJIM ŽIVOTOM: Otkrila kako su je naši ljudi prihvatili i šta joj se sviđa najviđe - "Bilo je devastirajuće kad..."
unnamed.jpg
Srbija85 POSTO REKA U SRBIJI NA BIOLOŠKOM MINIMUMU! Septembarske padavine mogu biti jedini spas - na snazi apel za racionalno trošenje vode, ovo su sve zabrane
1755248196_arilje-restrikcije-nestasica-vode-fotorina_(1).jpg
SrbijaOVO SU DETALJI NAPADA NA SRPSKE TURISTE U GRČKOJ! Vlasnik agencije čiji je autobus kamenovan: Ovako je izgledala evakuacija, uhvaćeni su se samo igrali?!
autobus.jpg
SrbijaUŽIČANI SE TAKMIČILI ZA NAJLEPŠE DVORIŠTE I TERASU: Ana i Slobodan dobili po 10.000 dinara! Pogledajte ovu lepotu
1. Najlepše dvorište - Ana-Obradovic 2.jpg