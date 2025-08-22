Slušaj vest

Kako se vidi na objavama Instagram profila "kragujevcani.rs", putevi u tom gradu trenutno su poplavljeni i vozila na jednoj od prohodnijih saobraćajnica jedva kreću kroz veliku količinu vode.

U istom ovom gradu usnimljeni su i jezivi prizori tokom vožnje, a gde se od guste magle koje je stvorilo nevreme ne vidi prst pred okom, pa je i sama vožnja trenutno u ovom delu Srbije jako nebezbedna.

Podsetimo, prema pisanju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije danas se očekuje jača promena vremena, naše područje biće i danas pod uticajem ciklona.

- Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju danas lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlјa dalјe na istok zemlјe, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred - naovodi se u saopštenju RHMZ.

Zbog očekivanih vremenskih prilika, na severu Srbije danas je na snazi žuti, a južno od Save, Dunava i Beograda i narandžasti meteoalarm.

Za vikend svežije, a sledeće sedmice sunčano i toplije.