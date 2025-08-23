Slušaj vest

Tradicionalna manifestacija "Dani karanfila 2025" u Vranjskoj Banji trajaće do nedelje 24. avgusta.

Drugi dan manifestacije, počinje šahovskim turnirom od 10 časova, a zatim će biti organizovan etno sajam i sajam knjiga.

Izbor najlepše devojke koja će poneti titulu Karanfil devojče, biće upriličen u večernjim satima, a nakon toga planiran je koncert Jelene Karleuše. U nedelju uveče, na centralnoj bini nastupiće DJ Mury.