DANI KARANFILA U VRANJSKOJ BANJI: Na tradicionalnoj manifestaciji bira se Karanfil devojče
Tradicionalna manifestacija "Dani karanfila 2025" u Vranjskoj Banji trajaće do nedelje 24. avgusta.
Drugi dan manifestacije, počinje šahovskim turnirom od 10 časova, a zatim će biti organizovan etno sajam i sajam knjiga.
Izbor najlepše devojke koja će poneti titulu Karanfil devojče, biće upriličen u večernjim satima, a nakon toga planiran je koncert Jelene Karleuše. U nedelju uveče, na centralnoj bini nastupiće DJ Mury.
Vranjska Banja udaljena je od Vranja 13 kilometara I poznata po lekovitoj termalnoj vodi koja pomaže u lečenju reumatskih oboljenja. Banja ima I kraljevsku kadu. Prema predanju i Kralj Petar Prvi Karađorđević lečio je svoju poodmaklu kostobolju u termalnoj vodi Vranjske Banje.
