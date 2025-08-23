Srbija
BOJEVO GAĐANJE KOD PREŠEVA: Prostor strelišta biće obeležen crvenim zastavicama, tablicama i obezbeđen stražarima
Policijska uprava u Vranju obaveštava građane da će 1. i 2. septembra na strelištu u selu Reljan, opština Preševo, kao i od 3. do 5. septembra u selu Ljiljance, opština Bujanovac, od 8 do 15 časova, biti izvedeno bojevo gađanje.
Takođe, od 8. do 17. septembra u selu Stubal, opština Vladičin Han, kao i 10. septembra u selu Donja Trnica, opština Trgovište, od 8 do 15 časova, biće izvedeno bojevo gađanje.
Tokom gađanja, zabranjuje se kretanje na prostoru strelišta koja će biti obeležena crvenim zastavicama, tablicama i obezbeđena stražarima.
