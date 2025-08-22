Slušaj vest

Iako se letnja sezona odmora bliži kraju, na graničnim prelazima širom Srbije i dalje se beleže velike gužve. Petak je doneo intenzivan saobraćaj, jer jedni tek kreću na putovanja, dok se drugi vraćaju sa istog.

Najveće zadržavanje beleži se na Horgošu, gde su kolone nepregledne u oba smera. Putnici čekaju na ulazak i izlazak iz zemlje i više od sat vremena.

Slična situacija je i na Graničnom prelazu Batrovci, gde su sve kolone pune.

Gužve su primetne i na Šidu, dok se na jugu zemlje, na Preševu, stvaraju velike kolone na ulazu u Srbiju, dok su na izlazu čekanja nešto kraća.

Na Gradini, koja povezuje Srbiju i Bugarsku, gužve postoje, ali su značajno manje nego na pomenutim prelazima.

Putnicima se savetuje da na put krenu pripremljeni, sa dovoljno vode i goriva, kao i da redovno prate stanje na graničnim prelazima putem aplikacija i zvaničnih sajtova.

Alternativni prelazi, kada je to moguće, mogu značajno skratiti vreme čekanja.