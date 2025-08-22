Slušaj vest

Jako olujno nevreme praćeno kišom i vetrom pogodilo je Čačak, a u naselju Trnava prema rečima meštana pojavio se i mali tornado, takozvana pijavica.

- To ne mođe rečima da se opiše, toliko je duvalo jako da smo mislili da će sve da odnese. I kuću i nas. Posle smo čuli da je jednom od komšija odnelo krov sa hale i vuklo ga je sigurno preko 50 metara, kaže za RINU jedan od meštana.

Tokom ovog, kako ga meštani opisuju, dramatičnog događaja, na svu sreću nije bilo povređenih lica. Za sada nije poznato kolika je ukupna materijalna šteta pričinjena.

Rina

