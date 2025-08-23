Slušaj vest

Javno-komunalno preduzeće „Vodovod“ u Leskovcu nabavilo je novu cisternu za prevoz pitke vode, vrednu 16,8 miliona dinara sa PDV-om, saopšteno je danas tokom posete gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića ovom preduzeću.

Nova cisterna, montirana na šasiji Volvo kamiona, izrađena je od nerđajućeg čelika i poseduje pumpu za istakanje vode, što omogućava brzo pražnjenje za oko deset minuta.

Zapremina vozila je 10.000 litara, a nosivost 18 tona, što predstavlja unapređenje u odnosu na staru cisternu kapaciteta 9.000 litara i nosivosti 16 tona, koja se koristi više od tri decenije.

Direktorka JKP „Vodovod“ Maja Milošević-Milojić izjavila je da će nova cisterna omogućiti pružanje usluga i trećim licima, posebno u udaljenim područjima Jablaničkog okruga, gde tokom letnjih meseci često dolazi do nestašica vode.

Kako je navela, više opština već je uputilo zahteve za isporuku vode, a cenovnik usluga je javno dostupan na sajtu preduzeća.

Cvetanović istakao je značaj ulaganja u modernizaciju voznog parka i podsetio na druge investicije realizovane u prethodne četiri godine. Među njima su nabavka multifunkcionalne mašine za održavanje mreže vredne 11,2 miliona dinara, cisterne za transport mulja od 16,5 miliona dinara (uz učešće grada od 9,2 miliona), kao i vozila za pročišćavanje kanalizacije vrednog 29,8 miliona dinara.

Tokom 2021. i 2022. godine, „Vodovod“ je obnovio vozni park i kupovinom šest polovnih teretnih vozila ukupne vrednosti oko 5 miliona dinara.

Navedena je i prošlogodišnja nabavka opreme za kontrolu vodomera, vredna 7,9 miliona dinara, čime je ovo preduzeće postalo četvrto u Srbiji koje poseduje takvu tehnologiju.