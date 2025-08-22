Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na graničnim prelazima, čekaju od 30 minuta do četiri sata.

AMSS je naveo da automobili, na prelazu Horgoš sa Mađarskom čekaju 45 minuta, na prelazu Horgoš 2 dva sata a na Kelebiji 40 minuta da izađu iz Srbije.

Dodao je da automobili, na prelazima Gradina sa Bugarskom i Preševo sa Severnim Makedonijom čekaju 30 minuta da uđu u Srbiju.

Automobili, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju četiri sata, u Šidu dva sata a na prelazu Sot jedan sat da napuste Srbiju, navodi se.

AMSS je dodao i da automobili, na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju 30 minuta da izađu iz Srbije.

Kamioni jedino čekaju na prelazu Sremska Rača i to jedan sat da napuste Srbiju.