Udruženje sportskih ribolovaca „Smuđ“ iz Plandišta narednog vikenda organizuje 8. Memorijalni CARP CUP „Urban Štiglic Bane“ na ribnjaku Bager.

Na turniru će učestvovati 10 prijavljenih ekipa, a takmičenje će se odvijati ekipno u dva sektora. Skup svih učesnika zakazan je za petak, 22. avgust, u 15:30 časova, dok je izvlačenje pozicija i početak nadmetanja planiran za 17 časova. Takmičenje traje do nedelje, 24. avgusta, u 12 časova.

Kotizacija za učešće iznosi 3.000 dinara, a najboljim ekipama biće dodeljene prigodne nagrade. Pobednici u generalnom plasmanu osvajaju i prelazni pehar, objavljeno je na Instagram stranici "vrsaconline".

Organizatori podsećaju da se sve ekipe moraju pridržavati propozicija takmičenja i pravilnika ribnjaka. Udruženje „Smuđ“ već godinama ulaže napore u očuvanje biodiverziteta ribnjaka, unapređenje turističke ponude opštine Plandište i promociju sportskog ribolova. Memorijalni CARP CUP „Urban Štiglic Bane“ spada među najposećenije takmičarske manifestacije na ribnjaku Bager i tradicionalno okuplja veliki broj ljubitelja ribolova.