Na milanovačkoj zelenoj pijaci, gde je petak tradicionalno dan najveće i najraznovrsnije ponude voća, povrća i mlečnih proizvoda, cene se kreću u širokom rasponu – od povoljnih do onih viših za specijalitete i sezonske plodove.

Pa se tako peršunov list prodaje po ceni od 50 do 70 dinara za vezicu, dok kilogram korena košta 500 dinara. Celer se kreće od 300 do 400 dinara, a crni luk na veliko, u džaku od 10 kilograma, od 800 do 1.000 dinara. Kilogram krompira je 100 do 120 dinara, dok je mladi kupus od 80 do 100 dinara.

Kod sezonskog voća, kilogram lubenice košta 40 do 60 dinara, dinje 100 do 150 dinara, dok su šljive 300 dinara. Jabuke se prodaju po ceni od 150 do 200 dinara, kruške 300 do 400 dinara, a breskve i nektarine po 300 dinara. Kilogram kajsija je 500 dinara, maline 800, dok su borovnice i ribizle 1.000 dinara.

Na mlečnoj tezgi, kilogram mladog sira košta 500 do 600 dinara, starog od 600 do 750, dok se kajmak prodaje po ceni od 1.200 do 1.400 dinara. Cena jaja zavisi od kvaliteta i porekla, pa se kreće od 10 do 25 dinara po komadu, a domaća su 25 dinara.

Za ljubitelje suhomesnatih proizvoda i mesa, ovčije meso se kreće od 3.300 do 4.500 dinara, goveđa pršuta od 3.000 do 3.300, dok se čvarci prodaju po ceni od 1.600 dinara za kilogram.

Ponuda meda je stabilna – kilogram je 1.200 dinara, dok je med u saću 1.300.