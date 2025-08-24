Slušaj vest

Dom zdravlja Alibunar saopštio je da je u toku renoviranje ambulante u naselju Janošik.

Radovi obuhvataju krečenje, zamenu prozora i ulaznih vrata, kao i sanaciju oštećenog dela krova. Kako navode iz Doma zdravlja, radovi na krovu već su završeni, a kompletno renoviranje trebalo bi da traje oko dve nedelje.

Tokom izvođenja radova, terapiju će pacijentima pružati medicinska sestra u prostorijama apoteke u Janošiku, dok će svi kojima je potrebna lekarska usluga biti upućeni lekarima u ambulantama u Lokvama i Alibunaru.