Biciklistička staze sa leve strane opštinskog puta iz pravca od kružne raskrsnice državnog puta Apatin–Bogojevo do Prigrevice trebalo bi da bude završena na jesen.

Postupak javne nabavke je završen i Opštinska uprava Apatin zaključila je ugovor vredan gotovo 96,5 miliona dinara, s PDV-om, s firmom „Ekstra - Auto transport” iz Vrbasa. Osim tog preduzeća na tenderu je učestvovalo još jedno iz Subotice, čija je ponuda bila za oko 495.500 hiljada dinara skuplja.

Postojeća jednosmerna staza od betona, koja je, kako je objašnjeno, u veoma lošem stanju, biće srušena, te na istoj trasi izgrađena nova dvosmerna širine dva i dužine 3.398 metara.

„Izgradnjom nove biciklističke staze obezbediće se kvalitetna, bezbedna i funkcionalna veza između gradskog naselja Apatin i sela Prigrevice, čime se olakšava svakodnevno kretanje stanovništva. Ovaj projekat ima važan turistički i ekonomski značaj za opštinu, jer će nova staza omogućiti brži i bezbedniji pristup Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Junaković”, navedeno je u tenderskoj dokumentaciji.

Projektovana trasa podeljena je na tri deonice dužine 525, 500 i 2.373 metara, a nije zgoreg napomenuti da je odobrenje za radove izdato 31. januara ove godine. Na prvoj i trećoj deonici je planirano recikliranje postojeće konstrukcije (beton, tucanik) uz proširenje sa leve strane. Kada je reč o drugom delu staze, dužine 500 metara, predviđena je nova kolovozna konstrukcija, potpuno izmeštena iz sadašnjeg pravca, s tim da će betonske i asfaltne površine, koje ometaju trasu, biti uklonjene.