Pokrajinska vlada obezbedila je 144 miliona dinara za završne radove na izgradnji novog objekta Osnovne škole „Miloš Crnjanski“ u Novom Sadu.

Novi školski objekat, čiju izgradnju u celosti finansira Pokrajinska vlada, preko Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, ima blizu 13.000 kvadratnih metara i biće jedan od najmodernijih u regionu.

Novi objekat škole moći će da primi oko 1.600 učenika i imaće 39 učionica, malu i veliku fiskulturnu salu, prostorije za produženi boravak, kuhinju sa trpezarijom, specijalizovane kabinete, biblioteku, kancelarije za nastavno i stručno osoblje, kao i potpunu pristupačnost za osobe sa invaliditetom. Uređeno dvorište i sportski tereni prilagođeni su školskim aktivnostima.

U okviru kompleksa izgrađeni su multifunkcionalni sportski tereni i trim-staza sa uređenim zelenilom i pešačkim stazama.

Izgradnjom novog školskog objekta u naselju Satelit, Novi Sad dobija moderan, funkcionalan i energetski efikasan prostor za obrazovanje novih generacija učenika.