Ako planirate vikend izlet do kraja leta, Crna Bara u opštini Bogatić nudi savršenu kombinaciju prirode, istorije i kulturnih doživljaja. Selo, smešteno na ušću Drine u Savu, lako je dostupno iz Beograda, Novog Sada, Šapca i Loznice, i predstavlja idealnu destinaciju za ljubitelje ruralnog turizma i aktivnog odmora.

Centralna atrakcija sela je Hajduk Stankov vajat, zaštićeni kulturni spomenik 19. veka. Vajati svedoče o životu Stanka Aleksića, legendarnog hajduka i junaka romana „Hajduk Stanko“ Janka Veselinovića. Posetioci mogu da se upuste u vreme kada su hajduci branili pravdu, a autentični nameštaj, devojačke košulje i kameni zidovi pružaju uvid u svakodnevni život i običaje narodnog graditeljstva. Vajati su deo Okućnice Jurišića, muzeja posvećenog narodnoj tradiciji, i predstavljaju nezaobilaznu destinaciju za sve koji istražuju istoriju Mačve.

Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Pored istorije, Crna Bara je idealno mesto za prirodni turizam. Reke Drina i Sava pružaju mogućnosti za vožnju čamcima, kupanje i sportski ribolov, dok šumska prostranstva Adica i Prud nude mir i susrete sa raznovrsnom šumskom divljači, što je prava atrakcija za lovce i ljubitelje prirode. Vikend naselja „Vasin Sib“ i „Ušće“ pružaju savršenu priliku za odmor uz reku i uživanje u zalascima sunca.

Lokalna kultura i tradicija posebno se oživljavaju tokom avgusta, kada se održavaju Hajdučke večeri, manifestacija koja okuplja stanovnike i posetioce iz cele Srbije, evocirajući duh hajduka, narodnu muziku, ples i običaje. Šetnja kroz selo otkriva i druge znamenitosti, poput turskog šanca i autentičnih kuća pod zaštitom države, koje pričaju priče o vekovima života u Mačvi. Crkva Svetog Vaznesenja, sa obnovljenom fasadom, i škola „Janko Veselinović“, sa isturenim odeljenjima u Glogovcu i Sovljaku, dodatno potvrđuju značaj ovog kraja za kulturni turizam i obrazovanje.

Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Mnogi poznati ljudi iz Crne Bare, poput Vuka Isakovića, Miloša S. Milojevića, Živojina Jurišića i Jove Aleksića, ostavili su traga u istoriji i kulturi, čineći selo značajnim ne samo za lokalnu zajednicu, već i za istorijski turizam u Srbiji.