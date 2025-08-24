Slušaj vest

Bračni par Nikolić iz Srbije, koji godinama živi i radi u Švajcarskoj, ove godine odlučio je da godišnji odmor provede umesto na moru, u jednoj od srpskih banja. Po preporuci su izabrali Vrdnik, banju koja pripada iriškoj opštini i nalazi se nedaleko od Novog Sada.

Vladislava i Veselin kažu da se nimalo nisu pokajali i tvrde da je za njih boravak u Vrdniku bio pravi odmor.

- Svake godine deo odmora provedemo u našoj Srbiji, a onda desetak dana i na moru. Letovali smo na Palmi de Majorki, u Grčkoj, Francuskoj, Crnoj Gori, Barseloni. Lepo je upoznati i druge evropske destinacije koje su uvek privlačne turistima iz celog sveta, ali sa godinama iskreno više prijaju banje i planinski turizam i to, verovali ili ne, u našoj zemlji. Ima prelepih mesta za odmor, priroda koja vam pruža ono najvažnije – čist vazduh, mir i uživanje u njenoj lepoti. Baš sam ponosna na moju Srbiju. U svojoj zemlji, kao i u Švajcarskoj i drugim evropskim zemljama, vozim se brzim, najsavremenijim vozovima - kaže Vladislava.

Foto: Privatna Arhiva

Banja Vrdnik svrstava se u red vazdušnih banja i obiluje lekovitom hipotermalnom vodom temperature do 32 stepena Celzijusa - započinje priču Vladislava.

Njen suprug dodaje da su oduševljeni boravkom u Vrdniku, putovanjem do banje i kompletnom uslugom u hotelu.

- Sve je bilo po “jusu”. Putovali smo našim brzim vozom do Petrovaradina, a onda taksijem do Vrdnika. Smeštaj u hotelu bio je odličan, produženi vikend za dve osobe, polupansion sa doručkom i večerom na bazi švedskog stola, platili smo 28.000 dinara. Prezadovoljni smo - kaže Veselin.

Foto: Privatna Arhiva

Banja Vrdnik nalazi se na Fruškoj gori, prvom nacionalnom parku u Srbiji, na 240 metara nadmorske visine. Na samoj granici sa Nacionalnim parkom Fruška gora izgrađen je etno kompleks „Vrdnička kula“. Površina etno naselja obuhvata etno restoran, vinski podrum, etno apartmane, etno hotel i crkvu Sv. Đorđa.

Vladislava navodi da je za sve goste koji su ljubitelji aktivnog odmora organizovana psiho-fizička aktivnost u različitom vremenskom trajanju. Na prostoru ispod Vrdničke kule, u blizini etno kompleksa, otvoren je Adrenalin park.

Ono što ju je posebno fasciniralo jeste kompleks bazena i sauna.

Pet zatvorenih i tri otvorena bazena na tri nivoa sa termomineralnom vodom temperature 29 do 32 stepena Celzijusa – tu su i dva dečja bazena, jedan sa pećinom i toboganom.

Foto: Privatna Arhiva

Odmor za dušu i telo

Vladislava napominje da su u hotelu Fruške Terme zastupljeni tretmani od masaže, pilinga tela i spa rituala do tretmana lica.

- Posebno mi je prijao boravak u sauni i prehladu sam smirila. Po principu švedskog stola – za svakoga po nešto. Relaks soba, soba sa vodenim krevetima, tepidarijumi gde se telo oslobađa negativnih tenzija i grčeva izazvanih svakodnevnim stresom, širi krvne sudove, poboljšava cirkulaciju, jača imunitet. Ako želite da se odmorite - posetite hotel Fruške Terme - poručuje Vladislava.

Veselin dodaje da se banja nalazi između dva najveća grada u Srbiji, na 30 minuta udaljenosti od aerodroma „Nikola Tesla“. Kaže da banja ima umerenu klimu i, kako je saznao, čak 2.200 sunčanih sati godišnje.

Foto: Privatna Arhiva

- To je ta dobitna kombinacija za zdravlje - termomineralna voda, planinski vazduh i veliki broj sunčanih dana u godini. Napunili smo baterije, odmorili dušu i telo - ističe Veselin.

Na kraju, Nikolići kažu da su bili posebno dirnuti porukom domaćina koja se odnosi na lastavice:

- Dragi gosti, od proleća pa do rane jeseni lastavice oplemenjuju okruženje, kako hotela tako i čitavog nacionalnog parka. Budući da su zaštićena vrsta ptica na Fruškoj gori, molimo vas da ih prihvatite i čuvate. S obzirom na to da je čistoća hotela naš prioritet, slobodno nas kontaktirajte za dodatno pospremanje terase. Želimo vam prijatan boravak! - stoji u poruci.