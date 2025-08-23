Slušaj vest

Početak vikenda i smene turista na granicama doneli su očekivane gužve. I dok se na auto-putevima u Srbiji vozila kreću bez zadržavanja i nema gužvi na naplatnim stanicama, situacija na graničnim prelazima je potpuno drugačija.

Kako javlja 192.rs, najveća zadržavanja trenutno su na graničnom prelazu Batrovci, i to na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj, gde putnici čekaju čak 8 sati kako bi prešli granicu. Oni dodaju i da se formiraju dugačke kolone.

Kako javljaju ljudi koji se trenutno nalaze u koloni, za sat i po vremena kolona se skratila svega kilometar, a pred njima je još minimum 6 kilometara.

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz Srbije čekaju 90 minuta, na Kelebiji, takođe na izlazu, 60 minuta.

Na prelazu Gradina sa Bugarskom, na ulaz u Srbiju čeka se 30 minuta, kao i na Preševu, na izlazu iz zemlje.

Ipak, kao i prethodnih dana, najveća gužva beleži se na graničnom prelazu Batrovci, i to na izlazu iz zemlje, gde su vozila u kolonama jutros čekala čak 240 minuta, tačnije 4 sata, a sada neverovatnih osam sati, javlja 192.rs. Na prelazu Šid situacija je malo drugačija, te se tamo čeka 120 minuta.

Važno upozorenje JP "Putevi Srbije"

JP "Putevi Srbije" juče je obavestilo javnost da se tokom vikenda zbog povratka turista sa godišnjeg odmora očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji.

- U cilju nesmetanog prolaska vozila srpskim autoputevima intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze - napominju iz "Puteva Srbije".

Najbrži prolazak kroz naplatne stanice, ističu oni, omogućava elektronska naplata putarine (ENP).

- Registrujte se na integrisani sistem naplate putarine Toll4All i putujte jednim TAG uređajem bez zadržavanja na naplatnim stanicama kroz Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku - pojašnjavaju.

Iz JP "Putevi Srbije" apelovali su na građane da na vreme isplaniraju put i unapred se informišu o planiranim radovima na državnim putevima, izmenama režima saobraćaja, cenama putarine, eventualnim zadržavanjima kao i svim drugim neophodnim informacijama.