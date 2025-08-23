Slušaj vest

IVANJICA - Opština Ivanjica od juče ima novog predsednika, a to je ni manje ni više već Branislav Nušić kome su predati ključevi grada. Sve ovo govori samo jedno - počela je još jedna Nušićajada u Ivanjici, manifestacija koja slavi humor, smeh i kulturu. Glumac Milan Milosavljević je već tradicionalno u ulozi čuvenog srpskog pisca i upravo on će biti domaćin i vlast naredna tri dana.

- Dragi moji, vidite da su ključevi u mojim rukama, to znači samo jedno – vi se za sve pitate. Želim da u ova tri dana iz svih uglova čujem samo vesele osmehe, dobro raspoloženje i da uživate u bogatom kulturno-zabavnom programu koji su organizatori pripremili i ove godine. Svakoga ko ne bude imao osmeh na licu smatraću sumnjivim licem. Ono što ja mogu da vam obećam jeste puno veselja, puno osmeha i mnogo dobre zabave. Ovo su dani kad treba da se osećate rastrećeno i da uživate, rekao je uz osmeh i karakterističan humor, rekao je glumac Milan Milosavljević.

1/5 Vidi galeriju Ovogodišnja Nušićijada u Ivanjici obara rekorde Foto: RINA

Festival humora, zabave i veselja se ove godine održava pod sloganom ”Udahni Nušićijadu”.

Posebna gošća ove godine na samom otvaranju bila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović koja je istakla da je oduševljena manifestacijom.

- Ovo je predivan događaj, zaista sam impresionirana. Naš zadatak, zajedno sa rukovodstvom opštine jeste da de ova manifestacija sačuva i još više razvija. Saslušaćemo vaše ideje i u perspektivi ih realizovati. Posebno mi je zadovoljstvo, gospodine Nušiću, što ću bar tri dana biti ministar državne uprave i lokalne samouprave, a da ste vi predsednik opštine. Radujem se svakom susretu i čestitam na ovakvom festivalu, koji jeste sigurno najbolji u Evropi. Verujem da ćete se potruditi da tako i ostane, kazala je ministarka Paunović.

Ivanjička ’’Nušićijada’’ visoko je kotirana na turističkoj mapi festivalskih ponuda u zemlji i regionu. Obeležavaju je imena i institucije iz sveta kulture, zabave, novinarstva, izdavaštva, besedništva, satire i aforizma, kao i talentovani stvaraoci iz ivanjičkog kraja. Višegodišnja saradnja sa akademskim institucijama poput Matice srpske, Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu, Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, govore o značaju edukativne uloge festivala.