Na Mišeluku u Novom Sadu izgoreo automobil. Povređenih nema, ali je pričinjena velika materijalna šteta, a vozilo je potpuno uništeno uprkos brzoj intervenciji vatrogasaca
nema povređenih
DRAMA NA MIŠELUKU, VATRA PROGUTALA AUTOMOBIL: Vozilo u potpunosti izgorelo uprkos brzom dolasku vatrogasaca (VIDEO)
Slušaj vest
NOVI SAD - Na Mišeluku u Novom Sadu dogodio se saobraćajni incident kada je izgoreo automobil.
Povređenih lica nema, ali je materijalna šteta velika.
Uprkos brzom dolasku vatrogasaca, automobil je u potpunosti izgoreo.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši