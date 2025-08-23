Slušaj vest

NOVI SAD - Na Mišeluku u Novom Sadu dogodio se saobraćajni incident kada je izgoreo automobil.

Povređenih lica nema, ali je materijalna šteta velika.

Uprkos brzom dolasku vatrogasaca, automobil je u potpunosti izgoreo.

Kurir.rs

Ne propustiteHronika"VIKAO JE MAMA, MAMA I NA KRAJU SU SE SVI UGUŠILI": Prošlo je godinu dana od stradanja šestočlane porodice: Maju smo našli u zagrljaju najmlađeg sina!
požar,Novi Sad.jpg
Hronika"KRENULO JE DA SE PUŠI ISPOD AUTA, ODMAH SAM IM BLICAO" Živković spasio tri žene iz stravične situacije: Ovo će zauvek pamtiti
Konstantin Živković
Crna GoraMEŠTANI SELA U BIJELOM POLJU PALILI SMEĆE I IZAZVALI POŽAR! Apeli nisu urodili plodom, vatrogasci nemaju ni dana predaha od gomile intervencija
Gori rastinje u Crnoj Gori, snimci iz vazduha, vatrogasci u akciji
SrbijaVATROGASCI ANGAŽOVANI NA GAŠENJU POŽARA KOD DOLJEVCA I NA DIVČIBARAMA Oglasio se MUP: Požar je na 3 lokacije, intervencija je u toku
1POZARvatrogasna kola (1).jpg