- Mi smo kroz reviziona arheološka istraživanja imali za cilj da istražimo delove grada koji do sada nisu istraženi i dobijemo neke nove rezultate i podatke vezane za temelje grada i glavne gradske kule (način i tehnika zidanja i dubinu temelja). Istraživali smo spoljni i zapadni deo temelja Velikog grada na prostoru gradskih kula i severnih gradskih bedema, kao i na prostoru Malog grada. Na prostoru kula pronašli smo srednjovekovne otpadne jame koje su nam donele puno srednjovekovnog arheološkog materijala – određene količine kuhinjskog posuđa, trpezne grnčarije i životinjskih kostiju. Treću jamu smo pronašli na prostoru unutrašnjeg dela zapadnog bedema, izjavio je Bugar za Radio televiziju Kruševac