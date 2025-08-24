REZULTATI IZNAD OČEKIVANJA: Arheološka istraživanja u Lazarevom gradu u Kruševcu
Narodni muzej Kruševac je, u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva, obavio arheološka istraživanja u Lazarevom gradu, srednjevekovnoj prestonici Srbije.
Prema rečima arheologa u Narodnom muzeju Kruševac Marina Bugara, ona su proširila saznanja o tehnikama zidanja temelja zidova i kula, njihovoj strukturi, a pronađeni su i predmeti iz perioda Starčevačke kulture, odnosno mlađeg kamenog doba.
- Mi smo kroz reviziona arheološka istraživanja imali za cilj da istražimo delove grada koji do sada nisu istraženi i dobijemo neke nove rezultate i podatke vezane za temelje grada i glavne gradske kule (način i tehnika zidanja i dubinu temelja). Istraživali smo spoljni i zapadni deo temelja Velikog grada na prostoru gradskih kula i severnih gradskih bedema, kao i na prostoru Malog grada. Na prostoru kula pronašli smo srednjovekovne otpadne jame koje su nam donele puno srednjovekovnog arheološkog materijala – određene količine kuhinjskog posuđa, trpezne grnčarije i životinjskih kostiju. Treću jamu smo pronašli na prostoru unutrašnjeg dela zapadnog bedema, izjavio je Bugar za Radio televiziju Kruševac
Odlukama Skupštine grada Kruševca i nadležnih državnih organa 2026. godine započeće obnova Lazarevog grada i rekonstrukcija Donžon kule.