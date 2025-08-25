Slušaj vest

Direktor JP „Urbanizam i izgradnja“ Novica Nikolić izjavio je da su ove godine pokrenute dve nabavke koje se tiču drvoreda i uređenja zelenih površina – jedna standardna za dendro materijal, a druga za sadnju novog drvoreda na Bulevaru oslobođenja.

Na južnom trotoaru Bulevara, od raskrsnice sa ulicom Nikole Skobaljića kod Tehnološkog fakulteta do železničke stanice, biće zasađeno 27 stabala kuglastog jasena. Priprema podrazumeva uklanjanje postojećih ploča, iskope, zamenu materijala, obezbeđivanje kvalitetne zemlje, postavljanje štitnika, malča i sistema za zalivanje.

Nikolić je rekao da se svake godine sadi nekoliko hiljada lišćara, ukrasnog šiblja i četinara, ali da centar grada ima ograničen prostor.

„Da li je to dovoljno? Sigurno da nije. Takav nam je sam centar. Što se tiče centralnog parka, i tu svake godine zasadimo po nešto, a imamo plan da ga dodatno uređujemo. Naš trg je i kao zeleni trg, i to se razvija. Od 2013. godine zasadili smo oko 3.000 lišćara“.

Građani i dalje ukazuju da je centralni park osiromašen i sa „prazninama“ gde nekadašnje drveće nije nadoknađeno, pa i oni koji pohvale uređen centar grada obično dodaju: „Ima malo zelenila“, primetila je novinarka.

Na pitanje koliko se posađenih stabala osušilo, Nikolić je rekao da taj podatak nema, ali da se „kada primete da se osuši, sadi ponovo“.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović dodao je da, pored visokih temperatura, problem predstavlja i nedovoljno zalivanje od strane JKP „Komunalac“:

„Prošle godine zalivanje na Bulevaru Nikole Pašića bilo je odlično. Ove godine, nažalost, nije rađeno istim intenzitetom, ali sadnice se obnavljaju“.