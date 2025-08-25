Slušaj vest

Završeni su radovi na trotoarima sa obe strane Bulevara oslobođenja u centru Leskovca, od raskrsnice kod biblioteke do one kod Tehnološkog fakulteta. Najfrekventniji deo grada sada izgleda lepše, jer je popločan dvema vrstama ploča – behaton sa granitom u završnom sloju na Širokoj čaršiji, i velouro pločama.

Grad je za uređenje površine od 4.452 kvadratna metra izdvojio 27,4 miliona dinara. Izvođač radova iz Blaca, posao je završio pre roka, a nadležni ističu da je kvalitet na visokom nivou.

„Sad je sve usklađenije, sve je mnogo lepše i čistije, naročito za osobe sa invaliditetom koje mogu da koriste sve ove staze i da se lakše i sigurnije kreću“, ocenio je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, koji je sa saradnicima i novinarima obišao centar grada.

Vodilo se računa i o osobama sa invaliditetom, pa su na većim prelazima postavljene taktilne ploče.

Foto: Shutterstock

Direktor JP „Urbanizam i izgradnja“ Novica Nikolić pojasnio je da su na mestu asfaltnih površina i starih ploča ugrađene nove behaton i velouro ploče. Na Širokoj čaršiji postavljene su ploče dimenzija 90×30 i 80×20, dvoslojne, vibro presovane, sa završnim slojem od granita.

„Postavljene su ploče vodilje i taktilne ploče, a formirana je i nova zelena površina. Na Širokoj čaršiji napravljen je prostor za jedno novo drvo, a na jesen ćemo zasaditi još tri stabla, što znači da smo vodili računa i o oplemenjivanju zelenih površina“, istakao je Nikolić.

Gradonačelnik Cvetanović podsetio je da je izvođač imao rok od 150 dana, ali je radove završio pre predviđenog vremena.

„Ovo je najstroži centar grada, gde se ljudi kreću tokom celog dana. Nismo imali pravo šetalište, i zato smo smatrali da ovaj deo mora da bude uređen, kako zbog bezbednosti učesnika u saobraćaju, pre svega pešaka, tako i da šetnja bude prijatna. Po onome što čujem od svojih saradnika, građani su zadovoljni, pa ćemo shodno ovakvim zahtevima nastaviti da radimo i ubuduće“.

Cvetanović je naveo i nekoliko ulica u centru koje su uređene poslednjih godina i zaključio da se radovi izvode u svim delovima grada.