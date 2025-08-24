I DALJE GUŽVE NA GRANICAMA! Ovo je poslednji presek stanja: Gotovo da nigde nije prohodno
Izveštaji Uprave granične policije ukazuju da putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš za izlaz iz zemlje čekaju 45 minuta, a na prelazu Horgoš 2 60 minuta.
Kod Kelebije za izlaz iz Srbije treba 60 minuta, na Gradini 15 minuta u oba smera.
Situacija na Preševu je takva da za izlaz u Srbiju treba 15 minuta, a za ulaz 30.
Na graničnom prelazu Jabuka za ulaz se čeka 35 minuta, na Batrovcima na izlazu 60 minuta, Šid na izlazu 60 minuta, na prelazu Sot, na izlazu čekaju 120 minuta, na prelazu Ljuba, na izlazu 60 minuta, dok se kod Sremske Rače na izlazu vozila se zadržavaju 30 minuta.
Kada je reč o zadržavanjima na teretnim terminalima, kamioni na Batrovcima na izlazu čekaju 60 minuta, dok je kod Šida za prelaz u istom smeru potrebno 120 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.