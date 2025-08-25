Slušaj vest

Kako izveštava zavod, zemljotres se dogodio oko 22 časa.

Tačne koordinate beleže epicentar u blizini Gorandže.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

Ne propustiteSrbijaSRPSKA LEPINJA MEĐU 10 NAJBOLJIH HLEBOVA U EVROPI Skromni hleb sa naših prostora osvaja svet! Evo zašto se ovako visoko kotira
screenshot-45.jpg
SrbijaLESKOVAC DOBIO MINI ŠETALIŠTE U CENTRU GRADA: Najfrekventniji deo sada izgleda lepše, jer je popločan dvema vrstama ploča! Građani prezadovoljni
shutterstock_1980773291.jpg
SrbijaI DALJE GUŽVE NA GRANICAMA! Ovo je poslednji presek stanja: Gotovo da nigde nije prohodno
granični prelaz
SrbijaSRBI IZ ŠVAJCARSKE UMESTO MORA IZABRALI BANJU U DOMOVINI: Nikolići oduševljeni! Odmorili dušu i telo za 28.000 dinara
VRDNIK13.jpg