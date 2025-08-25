Na teritoriji Srbije sinoć je detektovan zemljotres jačine 2 stepena Rihtera, a prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, potres se dogodio kod Tutina.
Pokret tla kasno sinoć
ZEMLJOTRES U SRBIJI: Treslo se tlo kod Tutina, evo kolika je bila jačina potresa
Kako izveštava zavod, zemljotres se dogodio oko 22 časa.
Tačne koordinate beleže epicentar u blizini Gorandže.
Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)
