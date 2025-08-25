Slušaj vest

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 49 intervencija na terenu (30 tokom dana i 19 u toku noći).

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 90 pregleda odraslih osoba (preko dana 35, a tokom noći 55 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 6 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, sa stresnim reakcijama, oboleli od karcinoma i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i oboleli od karcinoma, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome su u prethodna 24 sata upućena 202 poziva telefonom.

