Slušaj vest

Preminuo je prof. dr Bratislav D. Milovanović (1948–2025), redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu i jedan od utemeljivača škole mikrotalasne tehnike u Srbiji.

Rođen je 1948. godine u Rosici kod Ribarske Banje. Osnovnu školu završio je u Ribaru, a Elektrotehničku školu u Nišu. Diplomirao je 1972. na Elektronskom fakultetu kao najbolji student generacije, magistrirao 1975. i doktorirao 1979. godine. Na fakultetu je radio od 1972, gde je napredovao od asistenta do redovnog profesora. Bio je šef katedri za teorijsku elektrotehniku i telekomunikacije, prodekan (1987–1991) i dekan fakulteta (1994–1998). Od 1996. do 2000. bio je predsednik Upravnog odbora Ei HOLDING korporacije i član brojnih stručnih odbora i tela.

Usavršavao se u prestižnim centrima u Nemačkoj, Francuskoj i Engleskoj, a ostvario je saradnju sa brojnim svetskim univerzitetima i institutima. Bio je član međunarodnih udruženja IEEE i ARFTG, predsednik nacionalnog Udruženja za mikrotalasnu tehniku i tehnologiju, kao i član Inženjerske akademije Jugoslavije.

Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su Oktobarska nagrada Grada Niša, tri nagrade RTS-a za naučne rezultate, Povelja Elektronskog fakulteta i Plaketa Univerziteta u Nišu, kao i najviše priznanje nacionalnog Udruženja za mikrotalasnu tehniku i tehnologiju.

Profesor Milovanović autor je ili koautor više od 300 naučnih radova, među kojima 32 u najprestižnijim međunarodnim časopisima. Njegovi radovi citirani su u svetskoj literaturi, a jedan od njih uvršten je u monografiju „Advanced antenna technology“ kao značajan doprinos razvoju mikrotalasnih antena. Bio je editor i gost-urednik više domaćih i međunarodnih publikacija, kao i rukovodilac preko 20 velikih istraživačkih projekata.

Njegov doprinos posebno je značajan u razvoju satelitske i kablovske televizije, mikrotalasnih sistema i protivgradne zaštite. Definisao je tehnička rešenja MMDS sistema i rukovodio projektima u okviru nacionalnih istraživačkih programa. Bio je utemeljivač naučnog skupa TELSIKS i predsedavao njegovim programskim odborom.

Kao profesor i mentor, ostavio je dubok trag u obrazovanju novih generacija. Rukovodio je izradom šest doktorata, više magistarskih teza i brojnih diplomskih radova. Najzaslužniji je za osnivanje Laboratorije za mikrotalasnu tehniku i satelitsku televiziju na Elektronskom fakultetu, kao i za savremene nastavne programe iz ove oblasti. Školu mikrotalasne tehnike koju je stvorio nastavili su njegovi studenti i saradnici širom sveta.