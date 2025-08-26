Slušaj vest

Na platou ispred Opštinske biblioteke Varvarin izvedena je duhovita i emotivna monodrama “Muž je kao čokolada”, u interpretaciji glumice Vesne Stanković.

Predstava je, kroz prizmu humora i životnih iskustava, ispričala istinitu priču o ženi koja preispituje svoj odnos sa partnerima, muški ego i često neispunjena očekivanja u braku i ljubavi. Simbolika naslova, “Muž kao čokolada”, nosi poruku o tome kako nešto što na početku veze deluje slatko i primamljivo, vremenom može izgubiti svoj sjaj, kaže Violeta Kaplarević, direktorka Opštinske biblioteke u Varvarinu.

Prema njenim rečima, kroz niz duhovitih monologa, junakinja postavlja pitanja o tome šta znači biti žena, partnerka i kako pomiriti želju za ljubavlju sa potrebom za ličnom slobodom. Iako prožeta komičnim momentima, predstava otvara i ozbiljne teme – ljubomoru, komunikaciju i izazove zajedničkog života.

Vesna Stanković je uspela da majstorski spoji smeh i dramu, izazivajući kod publike i zabavu i razmišljanje, a ova monodrama je izvedena u okviru kulturnog leta “Temnićki natpis”, koje organizuje Opštinska biblioteka Varvarin, a pod pokroviteljstvom Opštine Varvarin.

