Na platou ispred Opštinske biblioteke Varvarin izvedena je duhovita i emotivna monodrama “Muž je kao čokolada”, u interpretaciji glumice Vesne Stanković.

Predstava je, kroz prizmu humora i životnih iskustava, ispričala istinitu priču o ženi koja preispituje svoj odnos sa partnerima, muški ego i često neispunjena očekivanja u braku i ljubavi. Simbolika naslova, “Muž kao čokolada”, nosi poruku o tome kako nešto što na početku veze deluje slatko i primamljivo, vremenom može izgubiti svoj sjaj, kaže Violeta Kaplarević, direktorka Opštinske biblioteke u Varvarinu.

Prema njenim rečima, kroz niz duhovitih monologa, junakinja postavlja pitanja o tome šta znači biti žena, partnerka i kako pomiriti želju za ljubavlju sa potrebom za ličnom slobodom. Iako prožeta komičnim momentima, predstava otvara i ozbiljne teme – ljubomoru, komunikaciju i izazove zajedničkog života.