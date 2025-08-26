Slušaj vest

U Biznis inkubator centru u Kruševcu svečano je obeležen početak rada organizacija iz dijaspore na teritoriji grada i Rasinskog okruga – EDIC GROUP SRBIJA Kruševac i EDIC Internacional centar. Podršku inicijativi pružili su Grad Kruševac i Biznis inkubator centar, a događaju su prisustvovali zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i predstavnici Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Predsednik udruženja Aleksandar Mihailović predstavio je projekat „Moja Srbija – tačka povratka“, namenjen promociji investitora i povratnika, malih i srednjih preduzeća i poljoprivrednih gazdinstava. Cilj je da se kroz zajednički nastup na tržištu EU i zemalja gde živi dijaspora podstakne povratak mladih, prenošenje poslovnih iskustava i ulaganja u Srbiju. Projekat je otvoren i za strane investitore, a prema rečima Mihailovića, poslovno okruženje u Srbiji danas je znatno povoljnije nego ranije.

Na svečanosti su govorili i povratnici iz inostranstva, uz poseban naglasak na žensko i mlado preduzetništvo. Direktorka Biznis inkubator centra Jelena Dobrodolac istakla je značaj kancelarije koja će, pored Kruševca, doprineti razvoju čitavog Rasinskog okruga. Kao važnu šansu za preduzetnike pomenula je i izgradnju Regionalnog industrijsko–tehnološkog parka.

Manifestaciju je otvorila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, naglasivši da Grad snažno podržava inicijative koje stvaraju radna mesta, podstiču inovacije i jačaju saradnju sa dijasporom. –

„Uverena sam da će ovaj projekat postati primer uspešne prakse i motivacija mnogima da povežu ideje i resurse sa domovinom“, istakla je Radojković.

Na događaju je potpisan Memorandum o saradnji EDIC GROUP SRBIJA sa Unijom srpske dijaspore i Biznis inkubatorom, a zaslužnim pojedincima uručena su priznanja. Zahvalnicu Grada primila je Snežana Radojković, dok su nagrađeni i predstavnici ministarstava i Biznis inkubatora.