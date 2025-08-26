Slušaj vest

U spomen na policajca Nikolu Krsmanovića (34), prošle godine ubijenog na dužnosti, u njegovom rodnom Dragincu u nedelju je odigrana Memorijalna utakmica “Nikola Krsmanović”. Organizovali su je meštani i lokalni FK 14. oktobar čiji je dres svojevremeno nosio i Nikola, bio je i član uprave, i ostao upamćen ne samo kao dobar fudbaler već i veliki prijatelj i čovek.

Foto: Kurir/ T.Ilić

Na teren stadiona ‘‘Budimir Jovanović Buda’‘ pored domaćina istrčali su i igrači lozničkog FK Respekt, a pre početka susreta minutom ćutanja odata je pošta nastradalom Nikoli.

- Prošlo je nešto više od godinu dana od smrti našeg prijatelja, kuma, saborca, saigrača u FK14. oktobar. a klub i meštani potrudili su se da u njegovu čast organizuju današnji susret. Ovoga puta su tu dve ekipe, pa će biti odigrana jedna utakmica, ali želimo da ovo bude Memorijalni turnir “Nikola Krsmanović” i nadam se u budućnosti imati više učesnika. Nikola je bio ljudska veličina o čemu govori i ovo što danas radimo, murali u centru Draginca i na našoj svlačionici, a posebno to što veliki broj ljudi čuva sećanje na njega – kazao je pre utakmice Branko Aleksić, Nikolin školski drug, kum i saigraču FK 14. oktobar.

Utakmici su prisustvovali Nikolini roditelji, Ljiljana i Milenko, predstavnici žandarmerije i brojni meštani. Za ekipe učesnice osim prigodnih poklona, pehara i medalja, bile su pripremljene i majice sa Nikolinim likom i natpisom ‘‘Živiš’‘ u kojima su se svi fotografisali pre početka susreta. Memorijalna utakmica bila je još jedan način da se Nikolini prijatelji, kolege, saigrači podsete na njega i pokažu koliko im nedostaje momak za koga se na svakom mestu mogu čuti samo lepe reči.

Podsetimo, Krsmanović je nastradao pred ponoć 17. jula, u 23.50, na ulazu u Loznicu prilikom rutinske kontrole automobila tutinskih registarskih oznaka, kada je ranjen njegov kolega Vjekoslav Ilić (50). Na njih je pucao Faton Hajzeri (38) koga je nepunih 40 sati kasnije eliminisala srpska policija na padinama planine Gučeva, gde je pucao na pripadnike SAJ-a. Nikola je bio policijski službenik Stanice granične policije Trbušnica. U MUP-u je radio od 2009. godine, završio je SŠUP u Sremskoj Kamenici, a od 2012. do 2023. godine, bio pripadnik Beogradskog Odreda Žandarmerije.