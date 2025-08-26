Slušaj vest

Sektor energetika JKP Drugi oktobar u Vršcu počinje sa redovnim očitavanjem stanja utrošenog gasa za avgust.

Očitavanje će se vršiti tri dana, 27. 28. i 29. avgusta. Obaveza ovlašćenih lica je da svakog meseca očitaju stanje kod svih potrošača, pa mole korisnike da obezbede pristup gasomerima. Podsećaju korisnike da ukoliko u navedena tri dana nikoga nije bilo kod kuće, u obavezi su da se telefonom jave i zakažu naknadno očitavanje gasa ili stanje prijave telefonom, na broj 013/ 440 – 800.

Ovim putem obaveštavaju sve korisnike i da je omogućena online prijava stanja gasa, putem sajta www.oktobar.co.rs. Takođe, pored gasa, online možete prijaviti i stanje vode. Online prijava stanja utrošenog gasa i vode, aktivna je od 25. do kraja meseca.

