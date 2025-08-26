MOST KULTURNOG POVEZIVANJA I OČUVANJA IDENTITETA: Vršac domaćin četvrtog "Dana rumunskog jezika“
Udruženje Slobodni Rumuni Srbije, u saradnji sa Kulturnim centrom Vršac i Generalnim konzulatom Rumunije u Vršcu, organizuje četvrto izdanje manifestacije „Dan rumunskog jezika“, koje će biti održano u nedelju, 31. avgusta, od 17 časova u Centru „Millennium“ u Vršcu.
Kako ističu organizatori, praznik posvećen rumunskom jeziku – „jednoj od najvećih duhovnih i identitetskih vrednosti“ – ove godine protiče pod sloganom „Rumunski jezik nas spaja“. Program uključuje nastupe učenika i mladih talenata iz škola u Vojvodini u kojima se nastava odvija na rumunskom jeziku, recitatore, pevače, vokalne grupe i kulturno–umetnička društva. Posebni gosti stižu iz Rumunije – umetnici iz Temišvara i renomirani ansambl „Karašul“ iz Grădinari.
Manifestaciji će prisustvovati predstavnici diplomatskog kora, lokalne samouprave, kulturnog i javnog života, brojni gosti iz Rumunije, a događaj će pratiti domaći i strani mediji.
„Dan rumunskog jezika nije samo praznik govora i pisane reči, već i most kulturnog povezivanja i očuvanja identiteta rumunske zajednice u Srbiji“, poručuju organizatori, uz poziv svim građanima da prisustvuju i zajedno proslave bogatstvo jezika, tradicije i umetnosti.