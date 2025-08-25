OVAKO IZGLEDA NAJLEPŠE DVORIŠTE U UŽICU: Ana i njen suprug stvorili svoju bajku (FOTO)
Ana Obradović, čije je dvorište proglašeno za najlepše na ovogodišnjem konkursu grada Užica, svoj život u gradu je zamenila u selu Trnava. Tu je sa suprugom stvorila svoj mir, ali kako kaže, tu neće stati.
- Tu je bilo prazno dvorište. Počeli smo tako što smo zakupili zemlju od rođaka jer smo hteli da se bavimo pčelarstvom. Nabavili smo pčele i počeli smo da ulepšavamo sebi prostor da možemo da odmaramo – kaže Ana.
U dvorište gde je kuća, letnjikovac, sala, vrt, plastenik, malina, kupina, saksije sa cvećem, zasađeno cveće u zemlji i naravno fontana, i sa još mnogo detalja, uloženo je puno rada, ali i ljubavi. Ana i njen suprug zajedničkim snagama su stvorili svoju bajku.
- Zahtevno je bilo, dosta rada, ali radili smo sa ljubavlju. Zahvaljući mom suprugu imamo prelepu fontanu i ove lepe objekte – kaže Ana.
Njen radni dan počinje sa kaficom, a onda zalova cveće, obilazak plastenika, a kada je vreme bere se malina, kupina…
- Ovo sve mi puno znači, ovo je ceo moj život i moj budući život, jer ću vreme ovde provoditi. Možda ću nešto menjati, dograđivati. Ovo je mesto gde ću provoditi vreme sa ćerkom i unucima – dodala je Ana.
Njena ćerka Anđela Nestorović je ponosna na svoje roditelje i sve što rade. Kaže da će ostati željna ovoga, jer njene obaveze joj ne dozvoljavaju da često boravi u najlepšem dvorištu.
- Preponosna sam na moje roditelje. Ništa nije rađeno planski, sve uz put, ako je nekad potrebno društvo da pomogne, ponekad finansijski pomognem i malo po malo napravili su ovo. Ovom nagradom za najnlepše dvorište je pohvaljen njihov rad – rekla je Anđela.