Pre godinu i po dana ostali su bez oca, a pre nekoliko dana i bez majke.  Ipak, da nisu sami pokazala je opština Prijepolje, a i pojedini dobrotvori.

- Pre godinu i po dana ostao sam bez oca, a pre desetak dana i bez majke. Nemam posao, a on mi je neophodan kako bih pomogao i sebi i sestrama, kako bi ih izdržavao i školovao. Ja sam punoletan, a sestre imaju 13 i 15 godina, i obe idu u školu - rekao je sada najstariji u ovoj porodici Šućrija Bjelak.

"Bratu ćemo naći posao, dovešćemo im i vodu u kuću"

Njih troje je obišao Drago Popadić, predsednik opštine Prijepolje, i Rada Divac, direktorka Centra za socijalni rad.

- Najbitnije je da deca ostanu zajedno na svom ognjištu, na svom imanju. Mi ćemo maksimalno da se potrudimo da se to i ostvari. Za Šućriju ćemo videti da mu nađemo posao u našem komunalnom preduzeću, pa ćemo videti koliko je u mogućnosti da radi. Kuća im je u prilično solidnom stanju, jedino što nemaju vodu u kući, već donose od komšija. Ali, i taj problem ćemo rešiti, dovešćemo
im vodu – rekao je Drago Popadić.

On je dodao da je u toku postupak dodele starateljstva nad devojčicama, koje će pripasti njihovom stricu Miralemu, a posebnu zahvalnost je izrazio bračnom paru Panić, koji su došli iz Nemačke i odmah su se aktivirali da pomognu deci.

- Vidite i sami u kakvoj situaciji se deca nalaze. Niko od porodice nije išao da traži bilo kakvu pomoć od opštine, a sami su došli i predsednik opštine i direktorka Centra za socijalni rad, da vide sa koje strane mogu da im pomognu.

- Jako mi je teško da pričam, ali moram zbog njih. Hvala svima koji pomožu ovoj deci. Ako Šućriji obezbede posao biće veliko olakšanje – rekao je stric Miralem.

Dobrotvori porodica Panić, koja živi u Berlinu a rodom je iz Prijepolja, čim je saznala za tragediju ove dece došla je da vidi na koji način može da pomogne.

- Komšinica nam je javila za ovaj slučaj. I muž i ja smo se angažovali da dođemo i pomognemo porodici da se deca iškoluju i imaju jedno stabilno detinjstvo – rekla je Koviljka Panić.

Panići su devojčicama kupili sav pribor za školu, sve troma su kupili odeće i obuće, kao i velike količine namirnica.

Direktorka Centra za socijalni rad u Prijepolju Rada Divac rekla je da će ovoj porodici pružati svu neophodnu i materijalnu i psihološku pomoć.

