Kako bi meštani lozničkih sela Jelava i Lipnički Šor, koji su posle izgradnje moto-puta Loznica-Šabac, ostali u nebranjem delu između nove saobraćajnice i reke Drine, bili bezbedni urađen je sistem zaštite od velikih voda, a radove su obišli Goran Puzović, direktor JVP ‘’Srbijavode“, i Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice.

Na putu smo da ispunimo sve što je obećano meštanima, kazao je Puzović i naveo da su u toku završni radovi u Lipničkom Šoru i Jelavu.

- U prethodnih godinu dana u zoni brze saobraćajnice izgradili smo 2,7 kilometara nasipa u Lipničkom Šoru, i 1,3 u Jelavu. Za zaštitu od potoka Crnjeva, koji prolazi kroz trup novog nasipa, napravili smo novu crpnu stanicu, izveli smo radove da bi ovde ljudi mogli da žive bezbednije. Uredili smo, asfaltirali, nasuli sve pristupne puteve, sutra završavamo asfaltiranje, i omogućili da svako ko ima zemlje sa obe strane nasipa može bezbedno, u bilo koje doba godine, da prođe do svojih parcela. Završili obaloutvrdu u Jelavu, na Drini, i tu se, pored bezbednosti, time stvorio i potencijal za razvoj turizma, za lokalno stanovništvo i Grad Loznicu. O nasipu ćemo nastaviti da brinemo i trudićemo se da završimo sve što uočimo da je potreba meštana – kazao je Puzović.

Foto: Kurir/T.I.

Lukićeva je podsetila na veliki značaj i prednosti otvaranja brze saobraćajnice za građane Loznice i susednih opština, kao i da meštani Jelava i Lipničkog Šora izgradnjom nasipa mogu da budu spokojni i bezbedni od Drine.

