Srbija
VELIKI POŽAR NA DONJEM GROBLJU U APATINU Vatra pretila da zahvati susedne kuće! Vatrogasci na terenu, meštani u pripravnosti (FOTO)
Slušaj vest
Danas popodne izbio je požar na Donjem groblju u Apatinu. Vatra se brzo proširila na veći deo groblja i pretila da zahvati i susedne kuće.
U gašenju su učestvovala dva vatrogasna vozila ali i više meštana iz Sonćanske ulice, čije kuće se nalaze uz ogradu groblja.
Požar na Donjem groblju u Apatinu Foto: Kurir.rs/J.M.
Vidi galeriju
Požar je, navodno, izbio u delu groblja na kraju ulice Marko Orešković i brzo se širio ka Sonćanskoj ulici. G
ašenje je trajalo oko sat vremena, ali su komšije i meštani iz susednih ulica i dalje ostale u pripravnosti.
Vatra je oštetila više grobova i spomenika na većem delu groblja.
Reaguj
Komentariši