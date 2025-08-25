Slušaj vest

Danas popodne izbio je požar na Donjem groblju u Apatinu. Vatra se brzo proširila na veći deo groblja i pretila da zahvati i susedne kuće.

U gašenju su učestvovala dva vatrogasna vozila ali i više meštana iz Sonćanske ulice, čije kuće se nalaze uz ogradu groblja.

Požar na Donjem groblju u Apatinu Foto: Kurir.rs/J.M.

Požar je, navodno, izbio u delu groblja na kraju ulice Marko Orešković i brzo se širio ka Sonćanskoj ulici. G

ašenje je trajalo oko sat vremena, ali su komšije i meštani iz susednih ulica i dalje ostale u pripravnosti.

Vatra je oštetila više grobova i spomenika na većem delu groblja.

