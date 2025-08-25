Slušaj vest

U okviru redovne inžinjerijske obuke, pripadnici Vojske Srbije, u saradnji sa lokalnom samoupravom u Prokuplju, realizuju radove na uređenju korita Mikulovačke reke kao i putne komunikacije između sela Gornje Kordince i Jugovac.

Na ovoj aktivnosti, koja predstavlja jedan od brojnih projekata civilno-vojne saradnje, angažovana je inžinjerijska radna grupa iz sastava Treće brigade kopnene vojske, zajedno sa zaposlenim u Javnom komunalnom preduzeću iz Prokuplja. Cilj je da se preventivno deluje, poveća propusna moć rečnog korita i stvore uslovi za zaštitu od bujičnih poplava, kao i da se poboljša postojeća putna infrastruktura.

U okviru planiranih radova, vrši se uklanjanje nabujale vegetacije, naslaga zemlje i drugog deponovanog materijala iz rečnog korita Mikulovačke reke i sanacija udarnih rupa i ravnanje puta između sela Gornje Kordince i Jugovac, uz upotrebu savremenih inžinjerijskih mašina kojima su opremljene jedinice Vojske Srbije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Osim pružanja pomoći i olakšavanja svakodnevnog života meštanima prokupačkih sela, izvođenje radova na uređenju rečnog korita i puta za inžinjerijske jedinice predstavlja vid obuke u realnim uslovima, kojom se dodatno unapređuje osposobljenost za angažovanje u operacijama Vojske Srbije i realizaciju namenskih zadataka.