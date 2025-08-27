Slušaj vest

U Zvečanu do 29. avgusta održava se Međunarodna likovna kolonija "Sokolica 2025“, 29. po redu, a poseban program se najavljuje za jubilarnu tridesetu.

Na ovu manifestaciju stigli su eminentni umetnici iz Bugarske - profesori na Akademiji lepih umetnosti iz Sofije, zatim slikari iz Rijeke, Banjaluke, Beograda, Lebana i Zvečana. U okviru programa manifestacije održan je poetsko-muzički kabare na kojem su nastupili istaknuti pisci sa kosova i Metohije Milan Mihajlović i Nenad Radenković Jero, a muzički trenutak je uveličao muzičar iz Prokuplja Srđan Siđa Živković.

U prepunoj bašti Doma kulture u Zvečanu odjekivali su ovacije umetnicima. Započela je i Dečja likovna kolonija "Sokolica 2025“, koju je otvorio pesnik iz Kruševca Momir Dragićević, a dečju muziku je svirao i pevao Srđan Siđa Živković. Učesnici Dečje likovne kolonije su najtalentovanija deca iz oblasti likovne umetnosti pretškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Njih četrdesetak je pokazalo svoje umeće u radu i stvaralaštvu, a uz nadzor starijih slikara učesnika likovne kolonije. Po završetku dečje kolonije otvorena je i izložba slika najmlađih umetnika. Najuspešniji dečji slikar je Anđelo Baldini iz Zvečana, učenik petog razreda osnovne škole koji je i do sada već nagrađivan za svoje stvaralaštvo.

Pretpraznično veče, 27. avgusta, uoči slave Velike Gospojine, održano je književno veče na kojem je dodeljena nagrada "Pesničko uspenje i povelja za najboljeg pesnika u 2025. godini“. Likovna kolonija „Sokolica“ završava se 29. avgusta uz izložbu nastalih radova.

Prema rečima Momira Dragićevića, organizator je pokazao da i u ovim otežanim uslovima života i rada na Kosovu i Metohiji kultura i umetnost opstaju i pružaju građanima brojne programe kako bi im pomogli u savladavanju brojnih teškoća.