Kada letnje temperature postanu visoke i neumoljive, retko koje mesto pruža mir i povezanost sa prirodom , kao što to čini reka Rzav i eko kamp Žuta stena kod Arilja.

Zvanično najčistija reka u Srbiji i ovog leta omiljena je oaza brojnih posetilaca iz požeškog kraja, ali i cele zemlje.

Sadržaj Bele stene i aktivnosti na Rzavu

Nikola Bošković, sa eko kampa Žuta stena, pričao je o karakteristikama koje izdvajaju ovo mesto:

- Što se tiče sadržaja na Žutoj steni, imamo sportske aktivnosti u vidu odbojke na pesku, mali fudbal, a čak se i vaterpolo često organizuje na samoj reci.

Žuta stena prava je avantura pod vedrim nebom, okruženi šumom i kristalno čistom vodom, posetioci uživaju u kupanju i brojnim sadržajima.

Anketa ljudi koji su na Žutoj steni odlučili da odmore

- Dolazimo iz Požege, iako imamo gradski bazen, ovde nam je baš super. Ovde je priroda, došli smo sa decom, oni igraju odbojku, malo plivaju, ovde im je pravi raj. Priroda nam se ovde najviše sviđa - rekla je za Kurir jedna od kupačica.

- U suštini, najpre zbog prirode i hlada. Rzav je najčistija reka, ne brinemo ni o čemu, ovo je odlično za porodični odmor - saglasna je jedna od porodica.

- Živim u Nemačkoj, a ovu stenu poznajemo od detinjstva, ovde je predivno i osvežavajuće - rekla je žena koja se opredelila za odmor na Rzavi.

