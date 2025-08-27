Slušaj vest

Osamnaesta Međunarodna olimpijada iz astronomije i astrofizike (MOAA) održana je u gradu Mumbaj u Indiji. Ekipa Srbije brojala je pet učenika i dva rukovodioca i bio jedan od ukupno 63 timova iz celog sveta, što je do sada najveći broj učesnika na MOAA. Osvojeno je ukupno pet medalja i pored toga učenici su u konkurenciji za najbolji poster na Olimpijadi osvojili treće mesto. Poster je bio inspirisan Milankovićevom reformom kalendara.

Učenici koji su osvojili medalje su: Mihailo Radovanović (Matematička Gimnazija, Beograd) - srebrna medalja, Pavle Ignjatović (Matematička Gimnazija, Beograd) - srebrna medalja, Neda Živanović (Gimnazija Svetozar Marković, Niš)- bronzana medalja, Jovan Kulezić (Matematička Gimnazija, Beograd) - bronzana medalja i Dušan Lazić (Gimnazija Kraljevo) - bronzana medalja

Rukovodioci tima bili su: dr Milan Stojanović (Astronomska opservatorija, Beograd) i dr Stanislav Milošević (Katedra za astronomiju, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Takmičarski deo u Srbiji do Republičkog takmičenja, kao i pripreme učenika za MOAA i organizaciju puta do Indije, kao i svake godine sprovelo je Društvo astronoma Srbije (DAS), a finansijsku podršku je dalo Ministarstvo prosvete. Pored Ministarstva Prosvete, DAS je imao i značajnu podršku Astronomske opservatorije u Beogradu, Istraživačke stanice Petnica, Palate nauke, i turističke agencije Impala travel. Takmičarski deo na MOAA se sastoji iz pet disciplina raspoređenih u pet dana: teorijska astronomija, obrada astronomskih podataka, test znanja u planetarijumu, posmatranje na teleskopu i rad na karti neba.

Za teorijski deo takmičenja kao i obradu astronomskih podataka, učenici su imali pripreme na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu. Ove godine Republičko takmičenje iz astronomije na kojem se ujedno vrši selekcija pet najboljih učenika da predstavljaju Srbiju na MOAA je sprovedeno u IS Petnica i njima se duguje velika zahvalnost za izuzetnu podršku tokom takmičenja kako bi sve prošlo u najboljem redu. Za test znanja u Planetarijumu su se spremali u Palati nauke, gde je u njihovom planetarijumu i prelepoj atmosferi za rad održano 15 sati priprema. Za pripremu učenika za rad na teleskopu i karti neba veliku zahvalnost je upućena astronomu Branku Simonoviću, kaže Zoran Tomić, specijalni savetnik u Ministarstvu nauke.