MKUD „Večera Šandor“ u saradnji sa Udruženjem Nemaca iz Bačke Palanke organizuje 17. po redu Štrudl fest, koji će biti održan u nedelju, 31. avgusta.

Manifestacija će biti održana u Mađarskoj kući (Jugoslovenske armije 111), sa početkom u 15 sati.

Pozvani su svi da dođu i uživaju u ukusima najlepših štrudli. Štrudla je poreklom iz Nemačke, ali se u Vojvodini brzo odomaćila.

Sve informacije za prijavu za učešće na Študl festu, mogu se dobiti na broj telefona: 065/438-1896 (Gabriela) ili 063/192-5393 (Monika).

