Slušaj vest

Mokranjčevi dani, 59. po redu, biće održani od 13. do 19. septembra u Negotinu.

Svečano otvaranje je u subotu 13. septembra u 18 sati u Mokranjčevoj rodnoj kući.

Program festivala Subota, 13. septembar

– 18.00 Kompleks Mokranjčeve rodne kuće – Svečano otvaranje Festivala

Beseda Prof. dr Dimitrije O. Golemović, etnomuzikolog i kompozitor

Stevan St. Mokranjac: Šesta rukovet

Horovi iz Negotina

i učesnici Natpevavanja horova

Dirigent: Vera Carina

– 19.00 Kompleks Mokranjčeve rodne kuće

Otvaranje Likovnog salona Doma kulture Stevan Mokranjac

– 20.00 Dom kulture

Natpevavanje horova

– Vox Mirabilis Chamber Choir, Mađarska, Dirigent: Katica Zemlenji

– Ženski hor Hauka Dekorum, Norveška, Dirigent: Svetlana Krstić Aksnes

– Srpsko pevačko društvo Jedinstvo, Republika Srpska, Dirigent: Nemanja Savić

– Hor Sveti Sava, Austrija, Dirigent: Iva Mrvoš Anokić

– Muški hor Planina pri Sevnici, Slovenija, Dirigent: Matej Romih

– Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo, Dirigent: Vera Carina

Nedelja, 14. septembar

- 08.00 Crkva Rođenja Presvete Bogorodice, Sveta Liturgija, Hor Hrama Svete Trojice, Negotin i učesnici Natpevavanja horova

– 11.00 Gradski trg, Klasika u 11, Učesnici Natpevavanja horova

– 14.00 Porta Crkve Svete Trojice, Mokranje.

Niti tradicije, Portret stvaraoca i promocija audio građe, Vlaška tradicionalna narodna muzika: Pevanje 1, Dimitrija O. Golemovića, Etno grupa Gergina, Negotin

Učenici sa Odseka za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje MŠ Mokranjac, Beograd, KUD Mokranjac, Mokranje, KUD Abrašević, Kraljevo

– 19.00 Galerija Doma kulture, Izložba, Sažimanje, Dr um. Mileta Prodanović, likovni umetnik

– 20.00 Dom kulture, V.A. Mocart: Čarobna frula, Sinfonijeta – Vidin sa solistima, Bugarska, Dirigent: Simon Pavlov

Ponedeljak, 15. septembar

– 11.00 Gradski trg, Klasika u 11, Gostujući/negotinski ansambli

– 13.30 Umetnička škola Stevan Mokranjac, Susret sa umetnikom, Alberto Mesirca, gitara (Italija)

– 19.00 Foaje Doma kulture, Alberto Mesirca, gitara (Italija), U saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu

– 20.30 Galerija Doma kulture, Izložba, Eho muzike, 27. likovna kolonija Doma kulture Stevan Mokranjac, Negotin

– 21.00 Dom kulture, Mokranjac i Mocart, Hor AKUD Ivo Lola Ribar, Beograd, Gudački kvartet Iris, Dirigent: Milovan Pančić

Utorak, 16. septembar

– 11.00 Gradski trg, Klasika u 11, Gostujući/negotinski ansambli

– 18.00 Galerija Mokranjčeve rodne kuće, Izložba, Mokranjcu na dar, Organizator: Muzej Krajine

– 19.00 Kompleks Mokranjčeve rodne kuće, Nasleđe – Muzika za dušu, Vokalna grupa Constantine, Niš

– 20.30 Dom kulture, Mjuzikl Neki to vole vruće, Pozorište na Terazijama, Beograd

Sreda, 17. septembar

– 11.00 Gradski trg, Klasika u 11, Gostujući/negotinski ansambli

– 18.00 Dom kulture, Premijera opere za decu, Dimitrije O. Golemović, Žabica lutalica, Muzičko opersko teatarska organizacija

MOTO, Beograd, UAMO Stanislav Binički, Beograd, Dirigent: Katarina Božić

Produkcija: Dom kulture Stevan Mokranjac, Negotin

– 20.30 Dom kulture, Hor Radio-televizije Srbije, Dirigent: Srboljub Dinić, Program: Stevan St. Mokranjac

Četvrtak, 18. septembar

– 09.30 Umetnička škola Stevan Mokranjac, Seminar za dirigente, Dirigentsko hodočašće, Predavači: Dr um. Tamara Adamov Petijević, dirigent, Dunja Deurić Kartalović, dirigent

– 11.00 Gradski trg, Klasika u 11, Gostujući/negotinski ansambli

– 12.00 Galerija Mokranjčeve rodne kuće, Naučna tribina, Medijski lik Stevana Stojanovića Mokranjca, Predavač: dr Aleksandra Paladin, muzikolog

– 19.00 Foaje Doma kulture, Pobednik Natpevavanja horova 2024. Negotinsko pevačko društvo, Negotin Dirigent: Danilo Perković

– 21.00 Dom kulture, Džez koncert, Vladimir Maričić trio

Petak, 19. septembar