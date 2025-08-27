59. MOKRANJČEVI DANI U NEGOTINU: Svečano otvaranje u subotu 13. septembra u 18 sati
Mokranjčevi dani, 59. po redu, biće održani od 13. do 19. septembra u Negotinu.
Svečano otvaranje je u subotu 13. septembra u 18 sati u Mokranjčevoj rodnoj kući.
Program festivala
Subota, 13. septembar
– 18.00 Kompleks Mokranjčeve rodne kuće – Svečano otvaranje Festivala
Beseda Prof. dr Dimitrije O. Golemović, etnomuzikolog i kompozitor
Stevan St. Mokranjac: Šesta rukovet
Horovi iz Negotina
i učesnici Natpevavanja horova
Dirigent: Vera Carina
– 19.00 Kompleks Mokranjčeve rodne kuće
Otvaranje Likovnog salona Doma kulture Stevan Mokranjac
– 20.00 Dom kulture
Natpevavanje horova
– Vox Mirabilis Chamber Choir, Mađarska, Dirigent: Katica Zemlenji
– Ženski hor Hauka Dekorum, Norveška, Dirigent: Svetlana Krstić Aksnes
– Srpsko pevačko društvo Jedinstvo, Republika Srpska, Dirigent: Nemanja Savić
– Hor Sveti Sava, Austrija, Dirigent: Iva Mrvoš Anokić
– Muški hor Planina pri Sevnici, Slovenija, Dirigent: Matej Romih
– Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo, Dirigent: Vera Carina
Nedelja, 14. septembar
- 08.00 Crkva Rođenja Presvete Bogorodice, Sveta Liturgija, Hor Hrama Svete Trojice, Negotin i učesnici Natpevavanja horova
– 11.00 Gradski trg, Klasika u 11, Učesnici Natpevavanja horova
– 14.00 Porta Crkve Svete Trojice, Mokranje.
Niti tradicije, Portret stvaraoca i promocija audio građe, Vlaška tradicionalna narodna muzika: Pevanje 1, Dimitrija O. Golemovića, Etno grupa Gergina, Negotin
Učenici sa Odseka za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje MŠ Mokranjac, Beograd, KUD Mokranjac, Mokranje, KUD Abrašević, Kraljevo
– 19.00 Galerija Doma kulture, Izložba, Sažimanje, Dr um. Mileta Prodanović, likovni umetnik
– 20.00 Dom kulture, V.A. Mocart: Čarobna frula, Sinfonijeta – Vidin sa solistima, Bugarska, Dirigent: Simon Pavlov
Ponedeljak, 15. septembar
– 11.00 Gradski trg, Klasika u 11, Gostujući/negotinski ansambli
– 13.30 Umetnička škola Stevan Mokranjac, Susret sa umetnikom, Alberto Mesirca, gitara (Italija)
– 19.00 Foaje Doma kulture, Alberto Mesirca, gitara (Italija), U saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu
– 20.30 Galerija Doma kulture, Izložba, Eho muzike, 27. likovna kolonija Doma kulture Stevan Mokranjac, Negotin
– 21.00 Dom kulture, Mokranjac i Mocart, Hor AKUD Ivo Lola Ribar, Beograd, Gudački kvartet Iris, Dirigent: Milovan Pančić
Utorak, 16. septembar
– 11.00 Gradski trg, Klasika u 11, Gostujući/negotinski ansambli
– 18.00 Galerija Mokranjčeve rodne kuće, Izložba, Mokranjcu na dar, Organizator: Muzej Krajine
– 19.00 Kompleks Mokranjčeve rodne kuće, Nasleđe – Muzika za dušu, Vokalna grupa Constantine, Niš
– 20.30 Dom kulture, Mjuzikl Neki to vole vruće, Pozorište na Terazijama, Beograd
Sreda, 17. septembar
– 11.00 Gradski trg, Klasika u 11, Gostujući/negotinski ansambli
– 18.00 Dom kulture, Premijera opere za decu, Dimitrije O. Golemović, Žabica lutalica, Muzičko opersko teatarska organizacija
MOTO, Beograd, UAMO Stanislav Binički, Beograd, Dirigent: Katarina Božić
Produkcija: Dom kulture Stevan Mokranjac, Negotin
– 20.30 Dom kulture, Hor Radio-televizije Srbije, Dirigent: Srboljub Dinić, Program: Stevan St. Mokranjac
Četvrtak, 18. septembar
– 09.30 Umetnička škola Stevan Mokranjac, Seminar za dirigente, Dirigentsko hodočašće, Predavači: Dr um. Tamara Adamov Petijević, dirigent, Dunja Deurić Kartalović, dirigent
– 11.00 Gradski trg, Klasika u 11, Gostujući/negotinski ansambli
– 12.00 Galerija Mokranjčeve rodne kuće, Naučna tribina, Medijski lik Stevana Stojanovića Mokranjca, Predavač: dr Aleksandra Paladin, muzikolog
– 19.00 Foaje Doma kulture, Pobednik Natpevavanja horova 2024. Negotinsko pevačko društvo, Negotin Dirigent: Danilo Perković
– 21.00 Dom kulture, Džez koncert, Vladimir Maričić trio
Petak, 19. septembar
– 09.30 Umetnička škola Stevan Mokranjac, Seminar za dirigente, Dirigentsko hodočašće, Predavači: Dr um. Tamara Adamov Petijević, dirigent, Dunja Deurić Kartalović, dirigent
– 11.00 Gradski trg, Klasika u 11, Gostujući/negotinski ansambli
– 12.00 Galerija Mokranjčeve rodne kuće, Promocija monografije, Fond za kulturna davanja 2008-2024… motor muzičkog života Srbije, Autor: dr Stefan Cvetković, Izdavač: SOKOJ – Organizacija muzičkih autora Srbije
– 20.00 Dom kulture, Simfonijski orkestar Radio-televizije Srbije, Solista: Julija Hartig, violina (Holandija), Dirigent: Srboljub Dinić
Program: J. Sibelijus, L. van Betoven
– 22.00 Dom kulture, Svečano zatvaranje Festivala, Dodela priznanja 59. Mokranjčevih dana