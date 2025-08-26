Slušaj vest

Već godinama u Srbiji postoji putni pravac kojim se ne ide samo da bi se stiglo iz jednog u drugo mesto. Namernici tamo najčešće svraćaju kako bi se snabdeli svežim voćem i povrćem koje stiže direktno iz seoskih domaćinstava. Deo Ibarske magistrale od Preljine do Mrčajevaca i ove godine je najduža pijaca pod vedrim nebom. Pijaca na otvorenom je najposećenija krajem leta i početkom jeseni, pred sezonu pripreme zimnice.

- Postoje ljudi koji ovde svraćaju po navici, a najčešće su to gastarbajteri i ljudi iz Tutina, Raške, Novog Pazara ali i iz ostalih delova Srbije, Beograda i Vojvodine. Kupuju apsolutno sve vrste povrća, sada su aktuelni krastavci kornišoni i paprika, ali snabdevaju se i drugim proizvodima. Iako je sagrađen auto-put, mnogi i dalje izlaze u Preljini kako bi svratili na naše pečenje ali i snabdeli se povrćem - kaže Miloš Trifunović, meštanin Preljine dodajući da su prodavci posla imali tokom čitavog leta, u sezoni godišnjih odmora.

Foto: D.Č.

Iako u Čačku postoje dve takozvane zelene pijace, ne računajući kvantaš gde se prodaje na veliko, i Čačani se voćem i povrćem snabdevaju sa Ibarske magistrale. U dužini od 15-ak kilometara bezmalo na svakom proširenju pored puta su prikolice pune voća i povrća.

- Kupujem na istom mestu godinama, kod poznatih proizvođača iz Stančića. Krompir, paprika i luk su dobrog kvaliteta, a najvažnije mi je da znam da je to niklo i odraslo u njihovom povrtnjaku. Benefit je cena koja je ubedljivo najniža u odnosu na druga mesta - rekla je Zorica, koja svakodnevno Ibarskom magistralom ide na posao iz Čačka u Lađevce.

Foto: D.Č.

Najveći izbor robe je u centru Preljine, nedaleko od uključenja na auto put Miloš Veliki i u Mrčajevcima, na odvajanju puteva za Kragujevac i Kraljevo.