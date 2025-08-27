Slušaj vest

Leposavić će od danas do 29. avgusta 2025. godine biti domaćin XXX jubilarnog Velikogospojinskog sabora, manifestacije koja se već tri decenije održava pod motom „Sabiraj se golem zbore“ i okuplja kulturno-umetnička društva iz zemlje i regiona.

Organizator sabora je KUD "Kopaonik" iz Leposavića, a program će biti održan u porti hrama u ovom gradu. Ove godine nastupiće brojna društva među kojima su: SKPUD „Vuk Karadžić“ iz Kučevišta, Skoplje – Makedonija, KUD „Crvena Stijena“ iz Podgorice – Crna Gora, KUD „Zora“ iz Silaša – Hrvatska, KUD „Manasije Conić“ iz Gornjeg Kusca, KUD „Metohija“ iz Goraždevca, KUD „Hvostno“ iz Osojana, KUD „Kosovski božur“ iz Kosovske Mitrovice, kao i domaćini – KUD „Kopaonik“ Leposavić.

Sabor će okupiti i ansamble iz mnogih drugih mesta: KUD „Mogiljanka“ Mogila, KUD „Zvečan“ Zvečan, KUD „Kosovska devojka“ Parteš, KUD „Simonida“ Ranilug i KUD „Abrašević“ Prilužje.

Velikogospojinski sabor u Leposaviću jedan je od najprepoznatljivijih događaja očuvanja srpske tradicije, igre i pesme na Kosovu i Metohiji. Kroz bogat kulturno-umetnički program, nastupe folklornih ansambala, pesmu i druženje, ova manifestacija već tri decenije svedoči o snazi zajedništva i značaju očuvanja narodnog stvaralaštva.

Organizatori najavljuju da će jubilarno izdanje sabora biti jedno od najsadržajnijih do sada, a posetioci će imati priliku da uživaju u trodnevnom programu ispunjenom tradicijom, muzikom i zajedništvom.