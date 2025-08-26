Slušaj vest

Krov objekta u kojem je došlo do eksplozije se urušio, a od objekta su ostali samo spoljni zidovi, na svu sreću niko nije povređen.

Prema prvim informacijama, eksplodirala su burad, ali za sada nije poznato šta se nalazilo u njima.

U okolini je više polunapuštenih i napuštenih objekata, a prve kuće nalaze se već na oko 100 metara od zgrade u kojoj je bukuo požar.

Velikom borbom vatrogasaca, koji su se odmah uputili na lice mesta, plamen je ugašen, a trenutno se radi na dogašivanju.

Saobraćaj je otežan, a na licu mesta je policija koja naizmenično propušta vozila, i dalje su prisutni vatrogasci kao je i komunalna milicija.

Ispred objekta se uzdiže gust, crni dim, ali plamena više nema, a situacija se smiruje.

Ovaj objekat nalazi se na samom izlasku iz naseljenog mesta, a vatra ne preti kućama ni naseljenom mestu.

Prema prvim, još nepotvrđenim informacijama, u pitanju je magacin sa plastikom i plastičnim buradima, a plamen je zahvatio i pomoćne objekte.