ZGRADA BILA PUNA RADNIKA KADA JE ODJEKNULA EKSPLOZIJA: Detalji velikog požara u Novom Sadu, vatra zapretila i kućama! Vatrogasci LAVOVSKOM BORBOM ugasili plamen
Krov objekta u kojem je došlo do eksplozije se urušio, a od objekta su ostali samo spoljni zidovi, na svu sreću niko nije povređen.
Prema prvim informacijama, eksplodirala su burad, ali za sada nije poznato šta se nalazilo u njima.
U okolini je više polunapuštenih i napuštenih objekata, a prve kuće nalaze se već na oko 100 metara od zgrade u kojoj je bukuo požar.
Velikom borbom vatrogasaca, koji su se odmah uputili na lice mesta, plamen je ugašen, a trenutno se radi na dogašivanju.
Saobraćaj je otežan, a na licu mesta je policija koja naizmenično propušta vozila, i dalje su prisutni vatrogasci kao je i komunalna milicija.
Ispred objekta se uzdiže gust, crni dim, ali plamena više nema, a situacija se smiruje.
Ovaj objekat nalazi se na samom izlasku iz naseljenog mesta, a vatra ne preti kućama ni naseljenom mestu.
Prema prvim, još nepotvrđenim informacijama, u pitanju je magacin sa plastikom i plastičnim buradima, a plamen je zahvatio i pomoćne objekte.
(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)