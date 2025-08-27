BITKA KOD PLOČNIKA POSTAJE DRŽAVNA CEREMONIJA: Polagaće se venci i održati pomen koji će služiti sveštenstvo SPC
Bitka na Pločniku, koja se dogodila krajem leta i početkom jeseni 1386. godine između srpskih snaga predvođenih knezom Lazarom i Osmanlijskog carstva na čelu sa sultanom Muratom I, po prvi put se ove godine obeležava kao državna ceremonija sa svim vojnim i crkvenim počastima.
Ceremonija se dešava na istorijskom lokalitetu Pločnik kod Prokuplja u porti manastira, 10. septembra u 11 sati, a najavljeno je prisustvo državnih zvaničnika, predstavnika Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve i građana. Organizacionim Odborom predsedava načelnik Topličkog upravnog okruga Zlatan Miljković.
U okviru programa obeležavanja, kako je najavljeno polagaće se venci, održaće se pomen koji će služiti sveštenstvo SPC i umetničkim programom posvećenim istorijskom značaju ove bitke.
Prema istorijskim podacima, bitka kod Pločnika predstavljala je jedan od prvih velikih sukoba između Srba i Osmanlija, u kojoj su srpske snage, koristeći povoljan teren i dobro organizovanu konjicu, izvojevale značajnu pobedu i privremeno zaustavile turski prodor ka unutrašnjosti Lazareve Srbije.
Nakon osvajanja Sofije 1385. godine, Osmanlije su krenule prema Kruševcu, ali su kod Pločnika naišle na otpor i pretrpele težak poraz. Srbi su, koristeći prednost terena i konjicu sa strelcima, uspeli da potisnu osmansku vojsku i privremeno zaustave njen prodor nateravši je na povlačenje, zadržavši jedino utvrđenje u Nišu. Bitka kod Pločnika predstavlja jednu od prvih ozbiljnih pobeda srpske vojske nad Osmanlijama. Iako su Turci nakon dve godine nastavili osvajanja, pobeda kod Pločnika, zajedno sa bitkom kod Bileće 1388, predstavljala je uvod u Kosovsku bitku 1389. godine.