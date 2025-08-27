Slušaj vest

Bitka na Pločniku, koja se dogodila krajem leta i početkom jeseni 1386. godine između srpskih snaga predvođenih knezom Lazarom i Osmanlijskog carstva na čelu sa sultanom Muratom I, po prvi put se ove godine obeležava kao državna ceremonija sa svim vojnim i crkvenim počastima.

Ceremonija se dešava na istorijskom lokalitetu Pločnik kod Prokuplja u porti manastira, 10. septembra u 11 sati, a najavljeno je prisustvo državnih zvaničnika, predstavnika Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve i građana. Organizacionim Odborom predsedava načelnik Topličkog upravnog okruga Zlatan Miljković.

U okviru programa obeležavanja, kako je najavljeno polagaće se venci, održaće se pomen koji će služiti sveštenstvo SPC i umetničkim programom posvećenim istorijskom značaju ove bitke.

Prema istorijskim podacima, bitka kod Pločnika predstavljala je jedan od prvih velikih sukoba između Srba i Osmanlija, u kojoj su srpske snage, koristeći povoljan teren i dobro organizovanu konjicu, izvojevale značajnu pobedu i privremeno zaustavile turski prodor ka unutrašnjosti Lazareve Srbije.