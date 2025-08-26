Slušaj vest

U Leskovcu je otvorena 35. roštiljada. Pripremljeno je čak 50 tona mesa. Više hiljada ljudi iz zemlje i susednih država prisustvovalo je otvaranju, a predstavnica roštilja još jednom je pokazala zašto je domaćin jednog od najpoznatijih gastronomskih festivala u regionu. Građani kažu da ovako nešto nisu videli godinama, a kuvari da ovakav roštilj nigde nisu probali.

Roštiljada je otvorena rečima da je ova manifestacija više od festivala. Ona pokazuje tradiciju, zajedništvo i kulinarsku baštinu Leskovca.

Foto: Kurir Televizija

- Tokom trajanja manifestacije potroši se negde oko 50 tona mesa za 7 dana trajanja. Naravno, poslednjih godina sve češći zakupci na manifestaciji su i naši gosti iz Čačka, Knićevca, Koceljeve, tako da ovde zaista ima brojnih pečenjara.

Program je obogatio folklor, mažoretkinje i orkestar Isidora Zećirovića iz Bojnika, a vatromet je označio početak slavlja. U kasnim večernjim časovima na scenu je izašla Tea Tairović, a koncert je pratio aplauz i vrisak oko 30.000 ljudi, među kojima su bili i gosti iz Bugarske i Severne Makedonije. Štandovi sa roštiljem radili su i nakon koncerta do dva sata posle ponoći, pružajući posetiocima priliku da uživaju u ukusima Leskovca do ranog jutra.

