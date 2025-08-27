Slušaj vest

Dok se škole u selima širom Srbije zatvaraju, potpuno drugačija priča stiže iz Kladova. U ovoj opštini Osnovna škola "Hajduk Veljko" u selu Korbovo, ove godine slavi čak 180 godina postojanja. Tokom skoro dva veka postojanja, kroz ovu školu prošle su brojne generacije učenika koji su kasnije postali stubovi društvenog, kulturnog i privrednog života ovog kraja.

Danas školu pohađa 55 učenika i šest predškolaca, pa ona i dalje ostaje centar okupljanja, znanja i zajedništva za meštane Korbova.

Posebno važna vest za selo jeste da su, nakon više decenija, započeti radovi na obnovi školskog objekta. Na inicijativu direktorke škole i uz podršku opštine Kladovo, krenulo se u zamenu dotrajale stolarije i obnovu fasade.

Foto: RINA

- Ovo je velika stvar za našu školu i decu. Uslovi u kojima radimo sada će biti mnogo bolji, a đaci će novu školsku godinu dočekati u toplijim, bezbednijim i lepšim učionicama, rekla je direktorka škole za agenciju RINA.

Vrednost investicije iznosi 5,5 miliona dinara, a radovi će biti završeni do početka nove školske godine.

Predsednik opštine Kladovo, Saša Nikolić, naglasio je da ulaganje u obrazovanje mora biti prioritet i u gradskim i u seoskim sredinama.

Foto: RINA

- Želimo da svaki đak ima jednake uslove za obrazovanje, bez obzira na to u kom delu opštine živi. Nastavićemo da ulažemo u naše seoske škole i u izgradnju školskih igrališta, jer verujemo da svaki učenik zaslužuje podjednake šanse za kvalitetno obrazovanje i zdravo odrastanje, izjavio je Nikolić za RINU.

Za meštane Korbova jubilej od 180 godina nije samo broj, već dokaz da obrazovanje predstavlja temelj opstanka sela. Ulaganje u obnovu škole pokazuje da lokalna samouprava vodi brigu o mladima i da se razvoj sela zasniva na obrazovanju najmlađih.

Nova školska godina u Korbovu otpočeće u obnovljenom ambijentu, što će dodatno ulepšati slavlje velikog jubileja i potvrditi da škola i dalje ostaje ponos čitave zajednice.