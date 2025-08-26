Slušaj vest

- Bio sam u dvorištu svoje kuće kada sam video kako gust, crni dim kulja ka nebu. Odmah sam seo na svoj motor i već oko 11.30 časova sam se našao na licu mesta - priča Đorđe Stričević, komandant Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Kać". Kako dodaje, upravo tad je stigao poziv vatrogasne brigade iz Novog Sada, te su se zajedno našli na licu mesta u najkraćem roku.

Prema njegovim rečima, već po boji dima koji je bio vidljiv čak i iz Novog Sada, znao je da gori plastika.

- U takvim situacijama ne krećemo u gašenje bez opreme sa kiseonikom, što svakako dodatno otežava gašenje. Ovaj požar zaista je bio ogroman i samo zahvaljujući tome što su svi raspoloživi vatrogasci bili na licu mesta, lokalizovan je i nije se proširio na okolno polje i nekadašnju fabriku pilića čiji se objekti nalaze iza - priča nam Đorđe.

Kako pojašnjava, nakon lokalizacije požara sledi dogašivanje gde vatrogasci na svojim leđima nose vodu i gase takozvane "džepove" da bi osigurali da je vatra u potpunosti ugašena.

Foto: Instagram/192.rs

Požar velikih gabarita

Prema saopštenju MUP-a, u intervenciji je učestvovalo 12 vatrogasaca-spasilaca iz Novog Sada sa 4 vozila, 9 članova Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Novog Sada, Kovilja, Kaća i Budisave sa 4 vozila, kao i 4 cisterne Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" i jedna cisterna Rafinerije nafte Novi Sad.

Požar je prvo zahvatio travu i nisko rastinje, a zatim se proširio na objekat za reciklažu i proizvodnju paleta, buradi i kontejnera, površine oko 200 metara kvadratnih. Požarom je bio zahvaćen i napušteni salaš, precizira se u saopštenju.

O kakvom je požaru reč, svedoči i komandant DVD "Kać", koji navodi da je to jedan od najvećih koje je gasio.

- Gorela su burad, kontejneri i pvc fioke. Jako se brzo širilo, a sve je jasno kad kažemo da je naše vozilo čak tri puta išlo u Kać na punjenje cisterne, dok su vozilima vatrogasne brigade u pomoć došle četiri cisterne "Čistoće" - kaže on.

Prizori koji govore više od hiljadu reči

Crna od gareži, a crvena od vrućine i teškog napora, lica profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca mogla su nam bolje od svake reči objasniti o kakvom je požaru reč.

U trenutku kada je gašenje trajalo već više od dva sata, oni su delovali kao da ne poznaju umor. Zastajali su tek da popiju koji gutljaj vode, menjajući se, kako nijednog trenutka ne bi prestala borba sa vatrenom stihijom. Dok razgovaramo sa komandantom DVD "Kać", njegove kolege sipaju vodu psu na lancu koji se nalazi tik uz ogradu.

- Sada će opet da je prospe - komentariše Đorđe i priča nam kako su ovom tvrdoglavom psu čuvaru već tri puta sipali vode.

Samo je sreća što nije bio toliko blizu samog požara, priča nam sagovornik dok pokazuje burad sa nepoznatom sadržinom u blizini.

Za prgavog psa, ali nadasve za ove hrabre vatrogasce bila je opasnost biti tu.

Ovaj požar će ugasiti, a ne znaju da li ih već za koji trenutak čeka novi. Takav poziv su birali i ne žale se, a na nama je da im makar ponekad odamo priznanje.