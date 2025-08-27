Slušaj vest

Medvedi sa Čemerna kod Kraljeva, u više navrata su ovog leta silazili sa planine i zalazili duboko u obližnja sela čineći pritom veliku štetu na imanjima. Ljudi strahuju da će medvedi i druga divljač, koja godinama unazad pustoši selo, prići bliže domaćinstvima gde čuvaju stoku i letinu.

Neka domaćinstva u selima Tolišnica i Propljenica nalaze se na 1.050 metara nadmorske visine. Domaćinstva su udaljena jedna od drugih i okružena šumama. Staništem medveda i vukova. Tragova da su medvedi prolazili planinskim stazama i seoskim putevima ima i previše ovog leta, tvrde žitelji, prenosi RTS.

“Prolaze ovde na 50 metara iznad kuće. Opuča kamenje. Znači mora da se seliš. Mora da bežiš od divljači. A niko ne preduzima nikakve, znači ništa. Da posejemo znači ne možemo nigde više ništa. Evo ovde ima bakica lepo. To jedino. I tu imam nešto pčela, to se bojim da će doći da to satre”, kaže Zdravko Miletić iz sela Propljenica.

Ljudi se brinu za stoku. Ovce naročito. Jednu su pronašli rastrgnutu pre nešto više od mesec dana kada su se prvi put u selu pojavili medvedi.

“Pojavio se ovde, Dalje malo možda dva kilometra od nas. I tu prolazio. Plašimo se i za stoku i za nas”, priča Olga Miletić iz sela Propljenica.

“Prolazila je znači na jedno 200, 300 metara od moje kuće. Video sam šape, znači u pesku i blatu. Ovce mora da zatvaramo i ne smemo da ih puštamo nigde da idu dalje. I to čuvamo”, kaže Stojan Ružić iz sela Proipljenica.

Medvedi su najviše štete napravili na voćnjacima. Šljivicima najviše jer u traganju za zrelim plodovima divljač lomi grane i stabla. Međutim i pčelinjaci nisu bezbedni.

Milošu Nikoliću iz Tolišnice uništene su skoro sve košnice pune meda.

“Samo su dve ostale žive. Te moram da preselim na nove lokacije. Na bezbednije, jer ne pomaže ni zagrađivanje ni ograda ni bilo koji način zaštite. U prirodi ništa nije rodilo ove godine. Znači divlje jabuke i kupine i sve ostalo nema. Ona silazi u selo, pričinjava štetu i ostalima, naravno u okruženju. Ljudi su zabrinuti za svoje pčelinjake. Zabrinuti su za sve što imaju. Za stoku. Da ne bi ponovo došla, da ne bi ponovo napravila isti problem kao kod mene”, navodi Miloš Nikolić iz sela Tolišnica.

Medvedi su snimljeni kako pustoše sela na Čemernu. Vlasnici pčelinjaka gde su uništene košnice i pčelinja društva će fotografije priložiti uz prijave nadležnom ministarstvu zaštite životne sredine radi naknade štete. Medved je zaštićena vrsta i ne sme se loviti.

Žitelji ovog kraja se zalažu da se medvedima ponovo naprave hranilišta na planini kao šta ih je bilo pre nešto više od dve decenije.